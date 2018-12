Chile reconhece MS como área livre e aftosa e amplia mercado de exportação do Estado

A decisão chilena foi publicada oficialmente no dia 19 de dezembro, na resolução nº 9089/2018, assinada pelo diretor nacional do Serviço Agrícola e Pecuária do Governo Chileno (SAG), Horácio Bórquez Conti - Divulgação

O governo do Chile reconheceu o estado de Mato Grosso do Sul como área livre de febre aftosa e, com isso, amplia a possibilidade de mercado daquele país para a compra de carne bovina produzida em qualquer região sul-mato-grossense, sem qualquer tipo de restrição.

“Nós já esperávamos por essa medida após a assinatura do acordo de livre comércio entre o Brasil e o Chile. É mais uma conquista para a pecuária sul-mato-grossense. Ela beneficia principalmente a produção dos municípios da nossa região de fronteira, que hoje tem um rebanho aproximado de 350 mil cabeças”, comenta o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck.

A decisão chilena foi publicada oficialmente no dia 19 de dezembro, na resolução nº 9089/2018, assinada pelo diretor nacional do Serviço Agrícola e Pecuária do Governo Chileno (SAG), Horácio Bórquez Conti. No termo, o órgão inclui também o reconhecimento ao estado de Tocantins. Veja a íntegra do documento.

“Essa ampliação do mercado chileno para a pecuária de Mato Grosso do Sul beneficia nossas exportações. Hoje, o Chile representa 17% das vendas externas de carne bovina”, lembra o titular da pasta. O Chile está entre os 10 principais destinos das exportações de Mato Grosso do Sul, ocupando o 6º lugar no acumulado de janeiro a novembro deste ano.

Nos últimos quatro anos, as exportações de Carnes desossadas de bovino, frescas ou refrigeradas e Carnes desossadas de bovino, congeladas de Mato Grosso do Sul para o Chile aumentaram 103%, saindo de 13.075 toneladas em 2015, para 26.549 toneladas em 2018.

Arquivo