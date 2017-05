Governo entrega patrulha para Chapadão e beneficia 59 famílias de agricultores

Chapadão do Sul (MS) – O Governo do Estado repassou a Chapadão do Sul, nesta terça-feira (9), uma patrulha mecanizada – equipamento de base da agricultura familiar composto por trator, grade aradora, grade niveladora, rotoencanteirador, distribuidor de calcário e uma pá carregadeira. O maquinário foi entregue pelo governador Reinaldo Azambuja e beneficiará 59 famílias de pequenos agricultores.

“Eu entendo a agricultura empresarial e a agricultura familiar como uma só. Uma produz as commodities, faz do Brasil um gigante no setor de exportações, e a outra produz 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros. As duas são extremamente importantes para o País, por isso estamos investindo na agricultura familiar em Mato Grosso do Sul, para fortalecer e fazer crescer a atividade”, discursou o governador ao entregar o equipamento.

Conforme o prefeito João Carlos Krug, os equipamentos vão contribuir para o “desenvolvimento e o progresso” da atividade econômica em Chapadão do Sul. Segundo ele, a patrulha será utilizada no projeto de assentamento Aroeira.

Patrulha

A patrulha mecanizada entregue na cidade foi adquirida pelo valor de R$ 161,2 mil, recursos de emendas parlamentares do então deputado federal Reinaldo Azambuja e do ex-senador Ruben Figueiró. O modelo de parceria para investimento no campo continuará sendo aplicado em Mato Grosso do Sul, afirmou o governador.

Para esse ano, Reinaldo destacou aquisição de materiais da agricultura familiar por meio de parceria entre o Governo do Estado e emendas parlamentares federais. “Vamos entregar dois mil equipamentos para a agricultura familiar, um investimento de mais de R$ 50 milhões, porque sabemos que é muito difícil você produzir sem ter as máquinas”, pontuou.

Conforme Reinaldo, a agricultura familiar do Estado tem ambiente favorável para crescimento e expansão, principalmente para atender o mercado consumidor interno, hoje abastecimento, em sua maioria, pela produção de frutas, legumes e verduras de São Paulo e Paraná.

Também participaram da ação os secretários estaduais de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck; os deputados estaduais Felipe Orro e Mara Caseiro; e demais autoridades municipais e estaduais.

