Chamada Pública do Pnae para o Ceada termina dia 3 de outubro

Campo Grande (MS) – Os agricultores familiares estão com mais uma oportunidade de comercialização dentro do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae). A chamada pública, agora, é direcionada ao Centro Estadual de Atendimento ao Deficiente Audiocomunicação (Ceada), município de Campo Grande. O prazo para envio das propostas vai até às 10h, do dia 3 de outubro.

O edital, na íntegra, já pode ser acessado. Os agricultores familiares devem enviar os projetos e cópias da relação de documentos pessoais para a Secretaria de Estado de Administração (SAD), que fica situada na avenida José Nunes da Cunha, Jardim Veraneio, Bloco I, Parque dos Poderes – na Capital.

A chamada pública é para compra de oito tipos de alimentos: mel, banana, cebola, cebolinha, cenoura, mamão, salsa e leite.

Outras informações com a Coordenadoria de Licitação e Registro de Preços da SAD pelo telefone (67) 3318-1400 ou com Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) no número (67) 3318-5100/5199.

Caso o agricultor familiar necessite de auxílio na elaboração do projeto de venda, é possível buscar o escritório da Agraer da sua cidade. A instituição está presente nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

Aline Lira – Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer)

Foto: MDA