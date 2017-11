CFM promove último leilão do ano com oferta de 200 Touros Nelore

O evento está programado para o dia 6 de novembro, com transmissão ao vivo pelo Canal do Boi, às 20 h - Divulgação

A Agro-Pecuária CFM realiza o último leilão virtual do ano, com a oferta de reprodutores jovens, rigidamente selecionados para aumentar a produtividade dos projetos pecuários de todo o país. O evento está programado para o dia 6 de novembro, com transmissão ao vivo pelo Canal do Boi, às 20 h, horário de Brasília. Serão colocados à venda 200 Touros Nelore CFM CEIP, nascidos em 2015 e aptos para trabalhar na próxima estação de monta.

“Fechando nosso calendário de vendas 2017, o leilão virtual do dia 6 de novembro será a última oportunidade dos criadores adquirirem reprodutores CFM da safra 2015 e fazerem uso dessa genética já na estação de monta que está se iniciando. É um investimento altamente indicado para todos aqueles que buscam incrementar a produtividade da fazenda e a rentabilidade do negócio”, destaca Tamires Miranda Neto, gerente de pecuária da CFM.

Todos os reprodutores Nelore CFM são certificados pelo CEIP (Certificado Especial de Identificação e Produção), chancela do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para os touros comprovadamente superiores. O programa de melhoramento genético da CFM foi pioneiro na seleção baseada em características econômicas e, não por acaso, foi o primeiro programa Nelore a obter o reconhecimento do MAPA. De acordo com as regras do CEIP, a CFM está apta a comercializar como reprodutores apenas os 30% melhores machos de cada safra.

O leilão virtual CFM terá vantagens exclusivas. Para começar, o pagamento será feito em 20 parcelas sem juros (2+2+16). Além disso, a CFM oferece frete rodoviário grátis, livre de quilometragem para todo Brasil, para cargas fechadas (16 e 24 touros) e entregas gratuitas de qualquer quantidade de touros em pontos estratégicos (Aquidauana/MS, Cuiabá/MT, Correntina/BA, Goianésia/GO, Gurupi/TO, Magda/SP, Guarapuava/PR e Porto Velho/RO)