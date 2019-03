CBC Agronegócios apresenta inovação na comercialização do agronegócio na TecnoAgro 2019

É inegável que a tecnologia transformou o agronegócio e o comportamento das pessoas, mas ainda assim pouca coisa mudou na forma de comprar ou vender dentro desse universo - Foto: Ilustração

A tecnologia ocupa cada vez mais um lugar importante dentro do agronegócio, desde equipamentos e maquinários, agricultura de precisão, sistemas de gestão e outros que geram redução de custos e aumento da produtividade no campo.

Com as mudanças constantes no cenário econômico, climático e tecnológico, é fundamental estar atualizado e acompanhar as tendências de produção e consumo, bem como as inovações que surgem a todo momento, dentro e fora do campo.

Não é só em maquinários e softwares que a tecnologia se faz presente. Ela também mudou a forma como os produtores se conectam com o mundo e se comunicam com outras pessoas. Segundo uma pesquisa elaborada em 2017, pela Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio (ABMRA), 61% dos produtores rurais no Brasil possuem smartphone; desses, 77% utilizam redes sociais, saindo na frente o uso do WhatsApp (96%) e, em seguida, o Facebook (67%). Além disso, a Internet é uma grande fonte de informação para o produtor, seja para consulta de cotações, pesquisa de produtos, práticas de cultivo e qualquer outro assunto que ele queira pesquisar.

É inegável que a tecnologia transformou o agronegócio e o comportamento das pessoas, mas ainda assim pouca coisa mudou na forma de comprar ou vender dentro desse universo. Por hábito, muitos negócios ainda são fechados pelo telefone ou por meio de intermediários. Com o objetivo de oferecer uma alternativa de comercialização nesse mercado é que surgiu a CBC Agronegócios, uma plataforma digital que conecta compradores e vendedores do agronegócio para que eles negociem entre si de forma online.

A plataforma possui uma variedade muito grande de produtos e insumos agrícolas anunciados diariamente, desde grãos, agroquímicos, ração animal, insumos para produção de ração, fertilizantes e muito mais. O perfil de usuários e empresas que utilizam a ferramenta também é muito diversificado, são produtores rurais, cooperativas agrícolas, distribuidores, cerealistas, exportadores e importadores, corretores e indústrias.

A ampla área de abrangência de uma plataforma digital como a da CBC Agronegócios é uma das vantagens, já que é possível encontrar e fazer parcerias com empresas ou pessoas de todo o Brasil e até do exterior de forma simples, ampliando muito as possibilidades de negociação. Também é possível filtrar produtos por regiões, encontrando parceiros nas cidades próximas de quem deseja comprar ou vender. A plataforma permite a livre negociação entre as partes até o fechamento do negócio, sem cobrança de comissão pelas transações, com dados confidenciais, acessíveis apenas para os envolvidos.

Reconhecendo a importância de Mato Grosso do Sul na agricultura do país, a CBC Agronegócios estará presente na 22ª edição da TecnoAgro, que acontecerá nos dias 13 e 14 de março em Chapadão do Sul. Será realizada uma palestra no dia 14/03, a partir das 9 horas com abordagem do tema inovações e transformações na comercialização de produtos e insumos agrícolas pela internet.

Sobre a CBC Agronegócios



A CBC Agronegócios surgiu de uma visão inovadora do seu fundador, Francisco Lavor. A plataforma foi lançada em 2016 e é o único marketplace de agronegócios do país que reúne compradores e vendedores de produtos e insumos agrícolas para que eles possam negociar diretamente entre si. Através da CBC Agronegócios é possível efetivamente comprar e vender online de forma ágil e segura, além de ter acesso a diversas empresas e produtores do Brasil e do mercado internacional. Para mais informações: www.cbcagronegocios.com.br