Cavalo Árabe: calendário intenso de provas marca o 1º semestre

Os estados do Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo, receberão exposições na primeira metade do ano / Divulgação/ Rogério Santos

O primeiro semestre de 2017 está recheado de provas do Cavalo Árabe, para agradar os fãs e atrair os criadores e competidores da raça equina mais antiga. Os estados do Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo, receberão exposições na primeira metade do ano, que aliam provas de resistência, elegância, desenvoltura e inteligência do Cavalo Árabe.

“A diversidade de modalidades do cavalo árabe traduz sua versatilidade: halter, hipismo rural e clássico, tambor e baliza, provas de apartação de gado, enduro e corridas. São desafios de diferentes perfis, que colocam à prova as diversas habilidades e desempenho da raça”, comenta Fábio Amorosino, presidente da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Árabe.

Abrindo o calendário de provas do ano, Campo Grande (MS) receberá, entre os dias 7 a 9 de abril, a Expogrande Arabian Show. O evento será realizado pelo núcleo mato-grossense-do-sul do Cavalo Árabe e conta com o apoio da ABCCA.

Complementando o calendário da ABCCA, duas etapas do Circuito ANCAF (Associação Nacional do Cavalo Árabe Funcional) de 3 Tambores foram realizadas nos meses de janeiro e início de fevereiro, no Haras Jaguary, em Jaguariúna (SP). Durante os circuitos foram promovidas competições funcionais da raça. Uma das etapas foi realizada somente com mulheres, o que fomenta ainda mais a participação de amazonas nas provas do cavalo árabe.

“Em mais um ano repleto de atividades para o Cavalo Árabe, a ABCCA e os núcleos regionais prepararam um completo calendário de exposições, com o intuito de valorizar as qualidades indiscutíveis da raça e aproximar os criadores das exposições, realizando-as em importantes polos de criação da raça, como o Sudeste e Centro-Oeste brasileiro”, destaca Fabio Amorosino.

A raça também abriu sua temporada de corridas no Jockey Club de São Paulo no último dia 18 de fevereiro, com o 1º páreo de 1000 M – Grama – Puro Sangue Árabe. Foram distribuídos mais de 10 mil reais em prêmios.

Programação de exposições do Cavalo Árabe no Brasil: 1º Semestre de 2017

7 a 9 de ABR: ExpoGrande Arabian Show 2017 / Campo Grande (MS)

28 a 30 de ABR: 32ª Interestadual do Cavalo Árabe / Bragança Paulista (SP)

5 a 7 de MAIO: Expoingá do Cavalo Árabe / Maringá (PR)

19 a 21 de MAIO: Interamericana do Cavalo Árabe / Franca (SP)

