Caravana FCO registra participação de mais de 300 pessoas em Dourados

Para um público composto por mais de 300 pessoas, entre lideranças rurais e políticas de Dourados e região, o presidente do Sistema Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de MS, Mauricio Saito, ressaltou duas medidas tomadas pela instituição relacionadas ao setor pecuário, durante a abertura da Caravana FCO, realizada nessa sexta-feira (31).

“No dia de 20 de março, logo após um problema pontual limitado a um pequeno número de estabelecimentos, mas, que impactou nosso setor produtivo, realizamos duas ações: a primeira foi unir 19 instituições e o Governo de Estado para posicionarmo-nos em relação ao ocorrido, a outra foi protocolar o ofício junto a superintendência para prevermos problemas de mercado em relação a situação”, reforçou Saito

Saito destacou, durante a Caravana do FCO, a rápida resposta do Banco do Brasil à solicitação realizada pela Famasul, referente a recursos direcionados a produtores, pelo momento delicado vivenciado na atividade pecuária. “São medidas que visam a prorrogação de custeios e investimento contratados, com vencimentos de março a julho de 2017, além de linhas de créditos que auxiliarão o setor produtivo neste atual momento”, acrescentou Saito.

O presidente do Sistema Famasul foi recepcionado pelo superintendente estadual do Banco do Brasil, Gláucio Zanettin Fernandes; pelo superintendente regional de Dourados, Adriano Boigues e pelo diretor de varejos do BB do município, Reinaldo Yokoyama.

No evento, Fernandes falou da importância do bom investimento e da capacitação. “Vai ser feito estudo de mercado e de concorrência. Queremos dar munição, informação para o produtor. Buscar viabilidade do empreendimento”, acrescentou.

Além das lideranças citadas, participaram do evento, a segunda diretora tesoureira do Sistema Famasul, Thaís Carbonaro Faleiros Zenatti, os presidentes dos sindicatos rurais de: Dourados, Lúcio Damália; Fátima do Sul, José Ricardo Casotti; Ponta Porã, André Cardinal; Itaporã, Otávio Vieira de Mello; Caarapó, Antônio Uberto Maran e vice-presidente regional da Famasul, Jean Pierre.

