Canal do Boi debate em Cuiabá a Operação Carne Fraca

O Canal do Boi vai debater os desdobramentos e os impactos da Operação Carne Fraca, deflagrada pela Polícia Federal em 17 de março último. A operação investiga, em frigoríficos brasileiros, denúncias de pagamento de propina a fiscais federais agropecuários; e a liberação de proteína animal imprópria para o consumo.

O tema será a pauta principal de uma mesa-redonda, na noite desta segunda-feira, dia 27/3, na sede da Nelore MT, no parque de exposições “Senador Jonas Pinheiro”, em Cuiabá.

A operação causou impactos diretos e indiretos para as cadeias produtivas do boi, aves e suínos. Outras cadeias do agronegócio, como a do milho, ração animal e insumos, também podem ser atingidas com os desdobramentos da operação.

A consequência inicial para o mercado foi a onda de restrições às carnes, por parte de importadores dos produtos brasileiros. O comércio internacional foi imediatamente prejudicado, causando reflexos em toda a produção pecuária.

A mesa-redonda será transmitida, ao vivo, no programa Pecuária BR, a partir de 18h, horário de Brasília.

Participam do evento representantes de entidades da pecuária e do agronegócio, e de redes de hotéis e restaurantes de Mato Grosso.

O objetivo do Canal do Boi é debater o assunto de forma a apresentar, na visão de quem produz e consome, os retratos atuais e futuros da cadeia pecuária brasileira.

Veja Também

Comentários