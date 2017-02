Campo Grande sedia evento que apresentará novas tecnologias para a pecuária de corte

Nos dias 23 e 24 de maio deste ano Campo Grande receberá pecuaristas de todo o Brasil, que participarão de um dos principais eventos da agropecuária nacional: o Confinar. Nele serão abordados os temas que mais norteiam a realidade do produtor rural: mercado, integração, produção e sustentabilidade, além da apresentação de novas tecnologias que estimulam a produtividade da pecuária de corte.

Realizado pela Beef Tec, empresa sul-mato-grossense, o evento acontecerá no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, reunindo os agentes de todas as pontas da cadeia produtiva: de estudantes a profissionais do setor; de produtor rural a agroindustriários.

Para o pecuarista e organizador do evento, Edgar Sperb, o conhecimento que será transmitido no evento é fundamental para as transformações do setor. "A atividade pecuária, assim como tantas outras, vem sofrendo algumas mudanças com o passar do tempo. Para se manter na atividade, além da "paixão pelo trabalho" e "vivência", é preciso nos aprimorarmos e buscarmos a cada dia trabalhar com uma gestão profissional, empresarial. Do contrário, vamos assistir muitos pecuaristas conservadores, abandonando o ramo, sendo substituídos", enfatiza.

O evento que está em sua 6ª edição se consolida como um dos principais do agronegócio brasileiro. Em 2016 registrou cerca de 1,5 mil pessoas, de vários Estados e até de outros países. Ao todo, foram realizadas mais de 1.250 inscrições. "O Confinar tem como objetivo trazer ao público informações de mercado, além de muito conhecimento técnico e de gestão, para que cada produtor, dentro de sua realidade e de seu sistema produtivo, consiga ampliar a rentabilidade em sem negócio, e ainda apresentar novas alternativas que estimulem a produtividade da porteira para dentro".

