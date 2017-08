Campo Grande recebe a terceira edição de um dos maiores eventos de produção animal no centro-oeste

Um dos maiores eventos de produção animal no centro-oeste começa nesta quinta-feira, em Campo Grande - MS. O 3º simpósio Repronutri - Reprodução, Produção e Nutrição de Bovinos: a pesquisa aplicada ao campo apresentará as novidades em estudos científicos, resultados de técnicos ecases realizados sobre reprodução, produção e nutrição animal no Brasil a partir das 8h30, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Camillo. As inscrições podem ser feitas pelo site www.repronutri.com.br.

Voltado para pecuaristas, pesquisadores, profissionais do campo, professores e estudantes da área, o encontro contará com palestras ministradas por convidados nacionais e regionais. "Queremos compartilhar o que há de novo em biotecnologias reprodutivas, nutricionais e melhoramento genético, com uma linguagem simplificada e acessível ao produtor para que haja fácil entendimento e para que ele possa adequar o manejo e funcionalidade da sua propriedade, maximizando os resultados," explica o professor da Uniderp, Wagner Garcia, um dos organizadores do Repronutri.

Dentre os destaques desta edição, apresentações de pesquisadoras da Embrapa Gado de Corte, Alessandra Corallo Nicacio, sobre o uso da IATF para encurtar a estação de monta e da Embrapa Cenargen, Margot Nunes Alves Dode, sobre a transferência intrafolicular de oócitos imaturos (TIFOI) e novos avanços em biotecnologia da reprodução. O evento ainda contará com a palestra do pesquisador da Embrapa Pecuária Sul, Fernando Flores Cardoso, sobre as ferramentas de melhoramento genético aplicado à bovinocultura moderna. A programação contará também com uma contextualização do cenário atual e perspectivas da pecuária no MS e Brasil, apresentada pelo secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel.

A pesquisadora da Embrapa Pantanal, Juliana Corrêa Borges Silva, que também integra o time de organizadores do evento, explica que o simpósio também a oportunidade para os profissionais vinculados a propriedades rurais e empresas mostrarem dados e avanços locais. "Além de buscar uma interação entre pesquisa, público de produtores e técnicos de empresas, abrimos espaço para debates que enriquecem o evento com troca de experiência", complementa.

O 3º Simpósio Repronutri, é realizado pelo grupo Repronutri, formado por representantes da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Uniderp, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) e Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), além de produtores e técnicos rurais. Confira a programação de palestras.

31 de agosto

8h | Abertura

9h10 | Cenário atual e perspectivas da pecuária no MS e Brasil, por Eduardo Riedel – Segov – MS

10h | Transferência Intrafolicular de Oócitos Imaturos (TIFOI) e novos avanços em Biotecnologia da Reprodução, por Margot Nunes Alves Dode – Embrapa Cenargen/Brasília

13h30 | Uso de IATF para encurtar a estação de monta, por Alessandra Corallo Nicacio – Embrapa CNPGC/Campo Grande – MS

14h20 | Avanços da IATF em gado de corte, por José Luiz Moraes Vasconcelos - Unesp/Botucatu - SP

15h30 | Ressinc 14 e uso da ultrassonografia doppler em programas reprodutivos, por Guilherme Pugliesi – USP/Pirassununga – SP

16h20 | Dados locais de campo: Sistema de produção da Fazenda Seriema, por Rodrigo Zacharias – Miranda/MS; Produção de leite a pasto | Sistema Leitíssimo, por Juliano Alves de Almeida – Fazenda Leite Verde - Jaborandi/BA

17h20 - Mesa redonda

1º de setembro

8h | Diagnóstico de propriedades e fatores de riscos sanitários, por Heitor Romero Marques Junior - UCDB/Campo Grande – MS

8h50 | Bem estar animal: implicações práticas na produção e reprodução de bovinos, por Matheus Paranhos da Costa – Unesp/Jaboticabal – SP

10h | Suplementação para aumento de produtividade em gado de corte e leite, por Luis Carlos Itavo – UFMS/Campo Grande – MS

10h50 | Mesa redonda

13h30 | Ferramentas de melhoramento genético aplicadas à bovinocultura moderna, por Fernando Flores Cardoso – Embrapa CPPSUL/Bagé – RS

14h20 | Tópicos especiais sobre qualidade de carne bovina, por Pedro Eduardo de Felício | Unicamp/Campinas – SP

15h40 | Dados locais de campo A essência da produção de carne de alta qualidade, por Antônio Ricardo Sechis - Beef Passion; Dados de abates e produção da Associação do Novilho Precoce do Mato Grosso do Sul, por Klauss Machareth - Novilho Precoce - MS

17h30 | Mesa redonda

Veja Também

Comentários