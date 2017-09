Campo Grande realiza Seminário do Agronegócio com SLC Agrícola

Campo Grande realiza no dia 03/10 o Seminário de Agronegócio, com o objetivo de fomentar o debate entre o empresariado. / Divulgação

O agronegócio é um dos setores mais importantes da economia brasileira. A estimativa mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é que a safra de cereais, leguminosas e oleaginosas tenha um crescimento de 30% em comparação ao ano passado. A atividade é apontada por muitos economistas como responsável pelo crescimento do PIB no 1º trimestre deste ano. Como manter e melhorar a produtividade do setor? Quais são as perspectivas e tendências para o agrobusiness nos próximos anos?

A Amcham - Campo Grande realiza no dia 03/10 o Seminário de Agronegócio, com o objetivo de fomentar o debate entre o empresariado. Aurélio Pavinato, CEO da SLC Agrícola, palestrará sobre retrospectivas e cenários do agribusiness; para falar sobre produtividade e inovação, o convidado é Silvano Abreu, PhD. em solos e nutrição de plantas. Para finalizar o evento, Plínio Nastari, CEO da Datagro e membro do Conselho Nacional de Política Energética, debate as tendências e perspectivas.

O seminário acontece na terça-feira (03/10) no hotel Novotel, localizado na Avenida Mato Grosso, 5555, das 18h30 às 21h30. Para mais informações, acesse:goo.gl/sRkVW1

