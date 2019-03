Campo Grande Expo vai discutir sobre a importância do novo agro na geração de saúde e prevenção de doenças

A segunda edição da Campo Grande Expo acontece de 28 de maio a 1º de junho, na capital sul-mato-grossense - Foto: Joe Ledesma

Faltando praticamente dois meses para o evento, a Campo Grande Expo 2019 já está a todo vapor com a produção de conteúdo para o público que for conferir a segunda edição. Trazendo questões pertinentes ao novo agro que vem sendo discutidas no Brasil e no exterior, a saúde não poderia ficar de fora. A proposta é trazer novos conceitos sobre a importância do setor agro na geração de saúde, prevenção de doenças e fomentar o desenvolvimento de estratégias para os desafios globais.

De acordo com relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas (ONU), a população mundial deverá chegar a 9,6 bilhões em 2050. Para alimentar o mundo, será necessário aumentar a produção de alimentos em até 70%. Se o desafio para os próximos anos será produzir mais com menos, questões como sustentabilidade, desperdício de alimentos e saúde são importantes neste processo.

Tornar disponível à população alimentos nutritivos e saudáveis é um grande desafio, e a integração do setor agro à saúde deve-se ao fato da alimentação ser um dos principais pilares. Pensando nisso, a Campo Grande Expo pretende nos cinco dias de evento trazer palestras com diferentes enfoques, ministradas por renomados profissionais.



A empresária e presidente da Campo Grande Expo, Alessandra Piano, explica que escolheu inserir a saúde e o bem-estar no evento por se tratar de um fator de segurança nacional. "Em um momento onde se discute o novo agro, a importância dessa iniciativa é imensa, principalmente se levado em conta às condições, muitas vezes precária, da vida nas áreas rurais, onde o preconceito e a ausência dos hábitos preventivos ainda são uma realidade", completa.

Seis grandes áreas serão discutidas de 28 de maio a 01 de junho, tais como: agricultura sustentável, tecnologia no plantio, inovações do mercado, nutrição do campo à mesa, medicina integrativa e medicina tradicional. O público-alvo serão expositores, agricultores familiares, extensionistas, pesquisadores, profissionais e estudantes das áreas da saúde e ciências agrárias.

Para a realização deste tema, o evento conta com parceiros importantes, como Clinica Arkhos, Santa Casa de Campo Grande, Conselho Regional de Medicina Veterinária MS, Farmácia Vide Vida, Lunia Farmácia de Manipulação, UNIDERP, Recanto das Ervas, Instituto Aleema, Anew, além da pesquisadora Caroline Kratz e Dr. Ronaldo Abrão.

Programação extensa - Outro atrativo para o produtor serão os treinamentos e capacitações, até agora já são 50 temas diferentes, com apoio da Fundação Dom Cabral. "A ideia é que o evento seja uma Feira Escola, para difusão de tecnologias", completa Alessandra Piano.

Conectada com as novas tecnologias e na agricultura 4.0, a Campo Grande Expo está preparando ainda um Hackathon, evento realizado em prol do desenvolvimento de startups voltados ao agronegócio. A tecnologia bastante presente.

Sobre a Feira - O evento reunirá em um único ambiente: conhecimento técnico, capacitações, demonstrações a campo e grandes oportunidades de negócios. Serão apresentados novos produtos e serviços ligados ao setor agropecuário. O evento acontece de 28 de maio a 1º de junho, na capital sul-mato-grossense, na MS 060, KM 02, das 8h às 18h. Entrada franca.