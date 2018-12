Campo Grande Expo esgota estandes após anúncio do apoio da Rural Show

Com informações do Diário Digital

A Campo Grande Expo vem ganhando mais força a cada dia. Na edição de 2019, que acontece de 28 de maio a 1º de junho, somam-se à feira a consultoria da Show Rural Coopavel e o projeto de confinamento coordenado pela Tortuga DSM no MS. Faltando cinco meses para o evento, quase todos os estandes foram vendidos.

Desde o anúncio da parceria no final de novembro com a Show Rural Coopavel, uma das mais tradicionais e importantes feiras de agronegócio do Brasil, praticamente todos os estandes foram vendidos. De acordo com a empresária e presidente da Campo Grande Expo, Alessandra Piano, restam apenas quatro espaços para estandes médios e grandes.

“A consultoria que estamos recebendo desta grande feira que acontece em Cascavel no mês de fevereiro só nos fortalece. Já de imediato, após o anúncio da parceria, vendemos quase todos os estandes”, afirma Alessandra Piano.

Entre os destaques da próxima edição a área para lavoura e as dinâmicas de máquinas, com apresentações ao vivo de equipamentos, implementos e acessórios lançados pelos expositores. Além disso, outro atrativo para o produtor são os treinamentos e capacitações, até agora já são 50 temas diferentes. “Alguns, inclusive, com um período maior de aula. Tudo gratuito” reforça a presidente da Campo Grande Expo.

Conectada com as novas tecnologias e na agricultura 4.0, a Campo Grande Expo está preparando ainda um Hackathon, evento realizado em prol do desenvolvimento de startups voltados ao agronegócio. A tecnologia também bastante presente no evento.

Na área de pecuária, um projeto de confinamento está sendo estruturado. À frente, o coordenador do segmento de confinamento e semiconfinamento da Tortuga DSM no MS, Lessandro Dossi. Ele explica que a Campo Grande Expo está servindo como uma grande vitrine para as empresas que querem divulgar suas tecnologias para a pecuária de corte e agricultura.

“Enxergamos no evento uma grande oportunidade. A ideia é utilizar a nossa tecnologia em suplementos nutricionais, mas também incluir outros parceiros ligados aos diferentes insumos utilizados num confinamento” conta Dossi. O projeto que está no processo inicial vem sendo chamado de “piquetão” e será um confinamento a pasto. Integram ainda o projeto as empresas Tronco e Balança Açores e Germisul Sementes de Pastagens.

A Show Rural Coopavel entra como um forte parceiro da Feira. O idealizador e coordenador geral da Show Rural Coopavel, Rogério Rizzardi, acredita que no mundo tudo que se possa fazer para agregar oportunidade para que a sociedade como um todo evolua é positivo e faz bem para todos.

“Tudo que se possa fazer para que se encurte caminhos e busque maximizar os resultados, levando mais rápido aquilo que se tem de mais novo em relação à tecnologia, nós temos que participar. O importante é o legado que você deixa. Esperamos colaborar com a nossa experiência à jovem Campo Grande Expo que já nasceu pujante”, explica Rizzardi.

Sobre a Campo Grande Expo - O evento reunirá em um único ambiente: conhecimento técnico, capacitações, demonstrações a campo e grandes oportunidades de negócios. Serão apresentados novos produtos e serviços ligados ao setor agropecuário, como lançamentos e inovações tecnológicas, sistemas de produção, palestras técnicas, resultados de pesquisa e leilão.

A Campo Grande Expo acontecerá de 28 de maio a 1º de junho de 2019, no Terra Nova Eventos. A realização é da Certfica Agro. Mais informações pelo telefone: 67. 3043-0027.