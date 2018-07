Campo Grande Expo abre os portões ao público

Alessandra Piano, idealizadora da Campo Grande Expo - Divulgação

A partir de hoje (16) até sexta-feira (20), a Campo Grande Expo abre seus portões no Terra Nova Eventos. Das 8h às 20h30, a feira tem programação variada durante todo o dia, com atividades voltadas para agricultura e pecuária. Cerca de 20 mil pessoas são esperadas durante os cinco dias de evento. A cerimônia oficial de abertura acontece às 18 horas, com a presença de diversas autoridades e lideranças.

Com uma nova roupagem agro, a mais nova feira de agronegócios do Centro-Oeste, a Campo Grande Expo, propõe um ambiente de troca de experiências tecnológicas, transformando as tradicionais feiras em espaços mais agregadores. A primeira edição tem como foco a difusão dos sistemas integrados de produção, bem-estar animal e agricultura 4.0. A entrada e grande parte das atividades são gratuitas.

Já no primeiro dia, várias dinâmicas de campo poderão ser apreciadas pelo público, a exemplo de um moderno trator, com agricultura de precisão e piloto automático, demonstrando o melhor da tecnologia via GPS e de equipamentos para produção de feno, palha e pré-secado.

Dentre as atividades previstas para hoje, uma das mais esperadas acontece às16h30. Com o tema: O poder da Criatividade Corajosa do Novo Agro Brasileiro, o 'Painel de Líderes, reúne importantes nomes do agronegócio nacional, como José Luis Tejon, um dos mais renomados Consultores, Professores e Palestrantes do Agro; Francisco Matturro, presidente da Agrishow; Marcelo Vieira, presidente da Sociedade Rural Brasileira; Tereza Cristina, deputada Federal; e Rogério Rizzardi, coordenador Geral da Show Rural Coopavel.

A cerimônia oficial de abertura acontece às 18 horas, com a presença de várias autoridades do cenário regional e nacional. Vale destacar que cada dia terá um tema: Dia da Juventude do Agro (16); Dia do Pantaneiro (17); Dia da Mulher do Agro (18); Dia do Leite (19); e Dia da Lavoura (20).

O evento conta com importantes patrocinadores, como Caixa Econômica, Yara, Germisul e Senar/MS, além de instituições públicas e privadas que confirmaram apoio e presença institucional.

Serviço:

Campo Grande Expo

De 16 a 20 de julho

Terra Nova Eventos

Rodovia MS-080, Km2 - sapida para Rochedo

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

- 16 de julho

Dia do jovem no Campo

No Campo

9h às 16h - Dinâmicas de Máquinas no Campo

Tatersal

16h30 - Painel de Líderes, com mediação de José Luis Tejon;

18h - Cerimônia de abertura;

19h30 - Leilão Senepol, realização MS leilões, transmissão Canal do Boi;

• Sala 1

Projeto de extensão UFMS - Programação Técnico-Científica

14H - Agronegócio Brasileiro: Desafios e Oportunidades, com Thiago Bernardino de Carvalho, economista Agroindustrial Cepea / Esalq / USP;

Sala 2

8h - Utilização de Drones como Ferramenta na Agricultura de Precisão - Oficina Senar/MS (Turma 1);

14h - Utilização de Drones como Ferramenta na Agricultura de Precisão - Oficina Senar/MS (Turma 2);

17 de julho

Dia do Pantaneiro

No Campo

8h - Curso Técnico: Manejo nada nas Mãos, com a médica vet., Adriane Zart;

9h às 16h - Dinâmicas de Máquinas no Campo;

Tatersal

Rodada de Negócios Sebrae e Fiems

14h - Credenciamento e Abertura Oficial;

14h30 - Painel de Oportunidades;

15h30 - Rodada de Negócios;

19h- Leilão Pecuária Forte, Gado de Corte, Realização MS Leilões Rurais, transmissão Canal do Boi;

Sala 1

Projeto de extensão UFMS - Programação Técnico-Científica

8h - Sistema Intensivo de Produção de Gado a Pasto - Semi-Confinamento e Confinamento - Médico Veterinário, Marcelo Guimarães, Consultor Rural;

9h - Confinamento a Pasto - Piquetão - Médico Veterinário Lessandro Dossi, Consultor Rural;

10h - Ciclo de Debates

Tema: Consórcio Milho Braquiária em Integração Lavoura-Pecuária

Palestrante: Engenheiro Agrônomo, Gessi Cecon – Embrapa UFGD.

Moderador: Jerônimo Machado, Médico Veterinário;

11h - O Impacto da Sanidade na Produção de Alta Performance.

Palestrante: Gustavo Chilitti, Médico Veterinário - Bayer Saúde Animal

14h - Competitividade e Sustentabilidade: Os Grandes Desafios para o Futuro. Palestrantes: Antônio Buainain, Economista - Unicamp;

15h - Ciclo de Palestras Integração IPF

- Sombra e Eficiência Reprodutiva de Bovinos PF: Conforto Térmico de Bovinos em Diferentes Densidades de Árvores.

Palestrante: Fabiana Villa Alves, zootecnista - Embrapa;

- Sistema Agrossilvipastoril no Cerrado Brasileiro: Ambiência e Fisiologia de Bovinos Nelore.

Palestrante: Caroline Carvalho de Oliveira, Zootecnista - UFMS;

- Eficiência Reprodutiva de Fêmeas Bovinas sob Sombreamento.

Palestrante: Fabiana de Andrade Melo Sterza, Médica Veterinária;

- Eficiência Reprodutiva de Reprodutores Bovinos sob Sombreamento. Palestrante: Eliane Vianna da Costa e Silva, Médica Veterinária – UFMS

Sala 2

8h - Confecção de Tralhas de cabeça para Equinos - Senar-MS (Turma 1)

14h - Confecção de Tralhas de cabeça para Equinos - Senar-MS (Turma 2)

18 de julho

Dia da Mulher do Agro

No Campo

9h às 16h - Dinâmicas de Máquinas no Campo;

8h - Curso Técnico: Manejo nada nas Mãos, com a médica vet., Adriane Zart;

Tatersal

Iº Congresso Trocas Inteligentes das Mulheres do Agro no MS.

Líder: Tereza Vendramine (Teka)

8h – Painel de Líderes para Trocas Inteligentes

Participantes: Tereza Vendramine, (diretora da Sociedade Rural brasileira); Dora Belico (produtora rural); Maria Eloá de Souza Rigolin (produtora Rural); Roberta Servsal (Famasul Jovem); e Leda Garcia de Souza (produtora rural);

9h - Mulheres e Políticas Públicas;

10h - Violência contra Mulher;

10h40 - Sustentabilidade na Agricultura Familiar;

11h30 – Bem Estar Animal;

13h30 - Momento Psico Social – Constelação;

14h - Universitárias - Jovens do Futuro do Agro / MS;

15h - Linhas de Créditos Rurais para Mulheres, Investimentos, Taxa de juros, Consórcio para mulheres;

16h - Congresso Nacional de Mulheres do Agro (ABAG) - Apresentação da pesquisa do perfil das mulheres do Agro/2017;

16h40 - As Mulheres do Pantanal;

18h - Encontro da Beleza – Network, toalete, moda serviços de beleza acessórios e muito mais;

19h - Leilão de Gado de Corte, Realização Leiloboi e Organização BPW/CG (Eva Medeiros, Maria Eloá Rigolin e Jussara Feltrin);

• Sala 1

9h - Preparo de doce pastoso de Laranja com Banana - Oficina Senar/MS (Turma 1)

14h – Preparo de doce pastoso de Laranja com Banana - Oficina Senar/MS (Turma 2)

• Sala 2

9h - Boas Técnicas de Produção e Aplicação do Feno no Ciclo Completo do Boi.

Palestrante: Rafael Hendrik Bouwman, diretor comercial Bouwman;

10h15 - Tecnologia e Manejo no Preparo do Solo.

Palestrante: Paulo Padilha, Piccin Tecnologia Agrícola;

14h - Tecnologia de Aplicação de Agroquímicos - Bicos Jacto - Aplicação de Alta Performance.

Palestrante: Rafael Fachini Mamoni;

• Espaço Certfica Agro

8 às 18h - Formação e Manejo de Pastagens, ministrado por Consultores Seniores da Boviplan;

19 de julho

Dia do Leite

• No Campo

9h às 16h - Dinâmicas de Máquinas no Campo

• Tatersal

Fórum de Baixa Emissão de Carbono

Realização Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento

8h30 – Plano ABC e a Pecuária de Baixa Emissão de Carbono, com Sidney Medeiros (Fiscal Federal Agropecuário do MAPA):

9h - Tecnologia de Produção Mais Limpa na Pecuária Intensiva, com Cleandro Pazinato Dias (Médico Veterinário e Consultor do MAPA);

9h40 - Geração de renda a partir dos dejetos da pecuária: Biofertilizantes, Biogás e Energia Elétrica, com Fabiano Coser (Médico Veterinário e Consultor do MAPA);

10h20 - Manejo de Resíduos em Sistemas de Produção de Leite: Limpeza Hidráulica dos pisos e produção de biofertilizante, com Marcelo Otenio (pesquisador da Embrapa Gado de Leite)

11h - Espaço para perguntas e encerramento

• Sala 01

14h - Produção de Leite de Alta Rentabilidade (case Sapé Agro)

Rodney Santos (40 minutos)

Sala 2

8h – As Boas práticas da Produção do Leite - Oficina Senar-MS (Turma 1)

14h – As Boas práticas da Produção do Leite - Oficina Senar-MS (Turma 2)

Espaço Certfica Agro

8 às 18h - Formação e Manejo de Pastagens, ministrado por Consultores Seniores da Boviplan;

20 de julho

Dia da lavoura

No Campo

9Hh às 16h - Dinâmicas de Máquinas no Campo;

Sala 1

Seminário Expansão Agrícola em Campo Grande e região: Potencial, Desafios e Oportunidades - Realização Fundação MS

8h – Palestra 1: Sistema de Produção para Soja em Campo Grande e Região. Dr. Alex Marcel Melotto (diretor-executivo e pesquisador da Fundação MS);

9h - Palestra 2: Correção da Fertilidade do Solo para a Produção de Soja e Pastagens. Dr Douglas de Castilho Gitti (pesquisador da Fundação MS)

10h - Palestra 3: Posicionamento de Cultivares de Soja em Áreas de Abertura. Dr. André Ricardo Bezerra (pesquisador da Fundação MS)

11h - Perguntas e Encerramento

13h30 – Abertura

Engenheiro agron. Rogério Gilberto Zart (produtor rural de Sidrolândia);

14h - Uma Nova Agricultura - Fundamentos Técnicos

Engenheira agron. Dorotéia Alves Ferreira (PHD Produção Vegetal e Microbiologia de Solo pela Esalq-USP);

16h - Remineralizadores de Solo – Pó de rochas

Engenheiro agron. João Pedro Cuthi Dias (Consultor em Agricultura Sustentável);

17h - Casos de Resultados

Eng. Agron. Marcone Beta - Consultor Agropecuário:

Eng. Agron. Felipe Loeff - Produtor Rural de Chapadão do Sul;

Eng. Agron. Cleber Beretta – Assist. Técnico da Fazenda Aracoara / Cutrale

Sala 2

Mini Curso ILPF - Realização Embrapa Gado de Corte

8h - Componentes Solos – Dr. Eduardo Macedo;

9h - Componente Pastagens - Dr Roberto Giolo;

10h - Componente florestal – Dr. Vanderley Porfírio;

13h - Componentes Culturais - Dr Ademir Hugo Zimmer;

14h - Componente animal - Dra Fabiana Villa;

15h - Componente sócio-econômico – Dra Mariana Pereira;

Tatersal

8h - Agricultura de Precisão - Conhecer Sobre Sistemas de Gerenciamento da Propriedade Através do Uso de Tecnologias e Ferramentas - Oficina Senar-MS (Turma 1);

4h - Agricultura de Precisão - Conhecer Sobre Sistemas de Gerenciamento da Propriedade Através do Uso de Tecnologias e Ferramentas - Oficina Senar-MS (Turma 2);

19h - Leilão Brangus Integração Prime, Realização MS leilões Rurais, transmissão Agro Canal;