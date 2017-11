Brasil inicia exportação de leite e produtos derivados para o Japão

Japão é o sétimo maior consumidor de lácteos do mundo - Reprodução

Depois de dois anos de negociação, o País vai passar a exportar leite e derivados para o Japão. A medida só foi possível depois da assinatura do Certificado Sanitário Internacional (CSI). Agora, os produtos de regiões livres de febre aftosa, mesmo sem vacinação, podem ser comercializados no mercado externo.

O Brasil ainda está se lançando no setor de lácteos, por isso o estabelecimento de parcerias é essencial para o fortalecimento do segmento. "O Japão é um cliente muito importante pelo grande potencial de consumo e pelo grau de exigência que tem, demonstrando a capacidade do Brasil de atender a essas exigências”, ponderou o secretário de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Odilson Ribeiro e Silva.

Em nível mundial, o Japão é o sétimo maior consumidor de lácteos, o que representa um vasto mercado para os produtos brasileiros. Apenas do ano passado, o Japão importou US$ 1,2 bilhão nesses produtos.