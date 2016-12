Brasil abre mercado para 22 produtos agrícolas no exterior

Em 2016, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) realizou negociações comerciais com 17 países. As operações resultaram na abertura de mercado para 22 produtos brasileiros.

De acordo com o balanço de atividades do ano do órgão, os principais destaques foram as conclusões de acordos para exportar carne bovina in natura aos Estados Unidos, carne de aves termicamente processada para a Coreia do Sul, carne de aves e suína para o Vietnã e carne bovina termicamente processada para o Japão.

No total, a venda desses 22 produtos representa US$ 8,3 bilhões anuais e, com os acordos, o Brasil se habilitou a disputar uma fatia desse montante. As negociações fazem parte dos esforços do Mapa para elevar de 6,9% para 10%, em cinco anos, a participação do País no comércio agrícola mundial, um mercado de US$ 1,08 trilhão por ano.

Exportações

De janeiro a novembro de 2016, as exportações agrícolas brasileiras somaram US$ 66,7 bilhões. Desse valor, 71,9% corresponderam ao comércio exterior de produtos dos complexos soja e sucroalcooleiro e carnes.

Ao longo do ano, o Mapa participou de 571 negociações sanitárias e fitossanitárias, envolvendo 134 países. O órgão também realizou 56 missões técnicas, voltadas à exportação do agronegócio para 16 países.

