Biosev prorroga inscrições do Programa de Trainee para áreas agrícola e industrial em MS

A Biosev, segunda maior processadora global de cana-de-açúcar, prorrogou as inscrições para o Programa de Trainee 2017 nas unidades Passatempo e Rio Brilhante, ambas localizadas no município de Rio Brilhante e também na unidade Maracaju, localizada no município de mesmo nome . O prazo para confirmar a participação foi estendido até o próximo dia 20 (sexta-feira).

Em suas unidades Sul-mato-grossense, a Biosev busca profissionais para atuar nas áreas Agrícola e Industrial. Os candidatos devem ter concluído sua formação superior nas áreas de Agronomia e Engenharias (Agrícola, Agronômica, Elétrica, Energia, Mecânica, Química e Produção). O trainee deverá ter disponibilidade para residir nas proximidades da unidade em que atuará.

A companhia busca profissionais formados entre dezembro de 2013 e dezembro de 2016 e também possui oportunidades em operações localizadas em São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Norte.

O programa, que começa em abril e terá duração de dezoito meses, se divide em três etapas. O jovem passará os primeiros três meses por integração e job rotation nos diversos processos agroindustriais. Nos seis meses seguintes, o profissional irá aprofundar conhecimentos e habilidades na área de escolha, ao mesmo tempo em que desenvolve um projeto de melhoria de processos.

Na etapa final, o trainee será preparado para assumir a nova função, mais próxima da operação. Durante o processo, eles serão acompanhados por tutores das respectivas áreas e profissionais de Recursos Humanos, passando por avaliações periódicas.

"Escolhi me inscrever no programa de Trainee Biosev por se tratar de um grupo de grande porte e pelo setor em que está inserido. Os principais aprendizados foram o processo de produção de açúcar e álcool, lidar com culturas e opiniões diferentes. O maior desafio foi participar de projetos fora da minha área de formação. O dia a dia na área de operações é muito importante para o aprendizado, pois o conhecimento prático está nas mãos dos operadores e somente a interação com a operação possibilita o link entre o conhecimento teórico e a prática", explica Gustavo Sanvezzo, trainee da turma de 2015 na unidade de Passatempo.

As inscrições devem ser feitas até 20 de janeiro (sexta-feira) no hotsite do Programa de Trainee da Biosev www.across.com.br/biosev.

Veja Também

Comentários