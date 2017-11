Benefícios da homeopatia na agropecuária serão apresentados por veterinários de MS em evento nacional

Os avanços da homeopatia veterinária serão debatidos entre os dias 23 e 26 de novembro de 2017 durante o VIII Congresso Brasileiro de Homeopatia Veterinária promovido pela AMVHB (Associação Médico Veterinária Homepática Brasileira), em Londrina (PR).

A entidade é presidida pela médica veterinária e diretora da SIGO Homeopatia Veterinária, Mônica Filomena de Souza. A empresa sul-mato-grossense há 15 anos se destaca no desenvolvimento de fórmulas destinadas ao tratamento e prevenção de doenças em animais de campo e pets e levará seus casos de sucesso para o evento.

No dia 23, Dra Mônica ministrará aulas sobre o Tratamento Homeopático de Rebanhos no já tradicional Curso de Introdução à Homeopatia Veterinária.Este curso se destina à acadêmicos de medicina veterinária e médicos veterinários que não conhecem a terapêutica. No dia 24, a veterinária debaterá a Aplicação Holística da Homeopatia no Organismo Agropecuário, na grade do I Simpósio de Homeopatia para a Agricultura e a tarde, Casos Clínicos e Experiência com Homeopatia em Rebanhos.

“O Brasil detém um dos maiores rebanhos bovinos do mundo, com condições ideais de administração da homeopatia, considerando que há pesquisadores e cientistas empenhados em criar a cada dia, protocolos viáveis e eficazes para o tratamento das enfermidades e assim, produzir produtos de origem animal com menor carga de resíduos do mundo”, avalia a diretora, que acredita ainda que estamos muito próximos de uma explosão de crescimento do segmento no País, a ponto de exportar produtos homeopáticos veterinários para todo o mundo.

A SIGO será novamente representada no dia 24, com a palestra Homeopatia na Pecuária, ministrada pelo médico-veterinário e diretor da indústria, Marco Antônio Cucco. O palestrante reforça os benefícios da homeopatia, com ênfase na saúde e bem-estar do animal, da rentabilidade do criador e no aporte à economia, já que um rebanho saudável e livre de insumos químicos tem maior inserção em mercados externos.

“A homeopatia só leva benefícios à pecuária. O rebanho tratado dessa forma se torna mais resistente à super bactérias causadas pelo excesso de administração de antibióticos. Além disso, fortalece a segurança alimentar, com carnes e produtos derivados saudáveis e livres de resíduos químicos, liberando tais produtos de sanções econômicas e sanitárias, reduzindo a zero o risco de contaminação química”, explica Dr. Marco Antônio Cucco, que ainda fortalece a viabilidade ao produtor, já que administrada via oral, misturada na ração ou água, a homeopatia dispensa custo operacional.

Além dos temas abordados pela diretoria da SIGO, o VIII Congresso Brasileiro de Homeopatia Veterinária trata ainda durante os três dias de evento, da aplicação da homeopatia no tratamento de animais silvestres, na bovinocultura, no tratamento de pequenos animais, de equinos e da leishmaniose e a emoção dos animais, além de outras aplicabilidades dos protocolos. Paralelo ao evento da veterinária, os agrônomos terão a oportunidade de conhecer as possibilidades da Homeopatia aplicada à Agricultura, outro setor que seria muito beneficiado do ponto de vista econômico e sanitário, inclusive e principalmente em se tratando da saúde humana, que será beneficiada com alimentos livres de agrotóxicos.

Mais informações sobre o Congresso Brasileiro de Homeopatia no http://www.amvhb.org.br.