Atenção Produtor Rural para o fim prazo de atualização do cadastro de propriedades e estoques

Termina no próximo dia 31 de maio o prazo para os produtores de Mato Grosso do Sul façam o seu cadastro no Proacap (Programa de Atualização do Cadastro da Agropecuária e do Estoque de Animais Bovinos e Bubalinos).

Devem se cadastrar todos aqueles que possuem estoque de animais bovinos e bubalinos em 2019 e aqueles que têm arrendamento, comodato ou cessão de posse e que tenha estoque de animais neste ano.

Para os demais, o prazo final é 30 de setembro de 2020.

O Proacap é obrigatório para os produtores rurais de Mato Grosso do Sul e integra as ações do PNEFA (Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa) que trabalha a retirada da vacinação contra febre aftosa em todo País. O programa está dividido em duas fases. Na primeira, produtores atualizaram seu estoque efetivo de bovinos e, na segunda fase realizam a atualização da FAC (Ficha de Atualização Cadastral), feita on-line.

O cadastro pode ser feito on-line no portal e-CAP (Cadastro Eletrônico da Agropecuária), no site www.icmstransparente.com.br. Após o fim do prazo a Iagro vai notificar os produtores sobre o resultado do processamento de informações. A não realização ou infrações encontradas poderão resultar em multa.