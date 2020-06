Associação entre Fertilizantes Tocantins e EuroChem aumenta importação de fertilizantes

Fundada em 2003, a Fertilizantes Tocantins está estrategicamente localizada nas regiões agrícolas que mais crescem no país - Divulgação

A Fertilizantes Tocantins (FTO) firma um acordo definitivo de integração de negócios com a EuroChem Group AG (EuroChem), empresa líder mundial em fertilizantes. Iniciada em 2016, quando a EuroChem adquiriu o controle majoritário da FTO, a parceria já previa a completa consolidação, parte da evolução natural do negócio. O acordo de hoje está sujeito à aprovação regulatória e deve ser concluído no terceiro trimestre deste ano.



Esta integração reflete a estratégia da EuroChem em se tornar a principal produtora de fertilizantes do mundo. Além das fábricas de mistura de fertilizantes da FTO, sua presença de mercado e os canais de distribuição fornecem à EuroChem uma plataforma ideal para oferecer aos agricultores toda a gama de produtos. São produzidos atualmente nitrogênio (ureia), fosfatados (MAP) e potássio (MOP), até uma ampla gama de fertilizantes especiais, incluindo NPK composto (Nitrophoska®), NPS (Croplex®) e produtos solúveis em água (Aqualis®).



Desde 2016, a combinação dos recursos das duas empresas e a dedicação dos funcionários da FTO, tornou possível aumentar rapidamente a oferta de fertilizantes, bem como a construção de novas fábricas no Brasil. Além das unidades já existentes, outras três novas instalações em Araguari (MG), Catalão (GO) e Sinop (MT) foram inauguradas. Com uma clara visão em se tornar a empresa de fertilizantes mais segura, rentável, de crescimento mais rápido e atraente do mundo, a EuroChem está comprometida em continuar expandindo os negócios no Brasil, ampliando sua base de produção e alcance de distribuição.



José Eduardo Motta, CEO da FTO, comentou: "A FTO e a EuroChem evoluíram e cresceram, tornando-se uma das histórias de dinamismo e sucesso amplamente reconhecidas no setor de fertilizantes no Brasil e no mundo, respectivamente. Esta transação foi planejada há vários anos e tem o objetivo garantir a expansão contínua. Estou convencido de que continuaremos a ver a plataforma FTO crescer e expandir sua oferta para clientes no Brasil".



Charles Bendaña, Diretor Comercial da EuroChem, complementa: "A consolidação da FTO proporcionará aos nossos clientes no Brasil pleno acesso ao mais amplo portfólio de produtos do setor, ao mesmo tempo em que dará aos funcionários ainda mais oportunidades de crescimento na empresa de fertilizantes que mais cresce no mundo."



Fundada em 2003, a Fertilizantes Tocantins está estrategicamente localizada nas regiões agrícolas que mais crescem no país como Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. A empresa tem apresentado crescimento de vendas de dois dígitos por sete anos consecutivos, atingindo 2,4 milhões de toneladas de fertilizantes vendidos em 2019.



A FTO emprega atualmente 750 pessoas, distribuídas entre a sede administrativa em Goiânia e outras nove fábricas localizadas nas cidades de Porto Nacional (TO), São Luís (MA), Querência (MT), Sinop (MT), Rondonópolis (MT), Barcarena (PA), Catalão (GO), Araguari (MG) e em Luis Eduardo Magalhães (BA).



A EuroChem é líder mundial na produção de fertilizantes nitrogenados, fosfatados e potássicos. O Grupo está verticalmente integrado com atividades que abrangem mineração, produção, logística e distribuição de fertilizantes. Com sede em Zug (Suíça), opera unidades de produção na Europa e na Ásia, empregando mais de 27.000 pessoas.



O Grupo iniciou a produção de potássio em sua mina Usolskiy no início de 2018, e continua a desenvolver uma segunda operação em VolgaKaliy, na Rússia. Tornou-se uma das três únicas empresas no mundo com capacidade de produção nos três principais grupos minerais (NPK), com logística e rede de distribuição global próprias.