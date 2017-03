Após polêmica da Operação Carne Fraca, boatos dão conta de que JBS pode suspender abate em MS

A informação de que os abates feitos pela JBS em Mato Grosso do Sul seriam suspensos por 2 dias chegou à redação por telefone, na manhã desta terça-feira, 21.

Um pecuarista – que prefere não se identificar – esteve nas instalações da empresa logo cedo para abate de seus bois, quando recebeu a informação de um funcionário da empresa de que os abates agendados para os dias seguintes seriam suspensos pelo prazo de dois dias.

Procurada por telefone e por e-mail, a assessoria de imprensa e comunicação da JBS se limitou a dizer:

A JBS informa que mantém o sistema de abate em escala normal no dia de hoje e seguirá avaliando as demandas do mercado externo para tomar qualquer decisão.

Operação Carne Fraca

Na sexta-feira, 17, foi deflagrada pela Polícia Federal a Operação Carne Fraca, de venda de carne adulterada. O fiscal agropecuário Daniel Gouvea Teixeira foi quem forneceu as informações sobre a venda de carne adulterada na região de Curitiba, onde ele é responsável pela fiscalização de dois frigoríficos. As informações, segundo ele, foram descobertas em 2012 e comunicadas ao superintendente do Ministério da Agricultura. Um processo administrativo foi instaurado em 2014, mas até hoje, não foi concluído. No mesmo período, Daniel foi afastado da fiscalização dos frigoríficos de Curitiba. Como nada foi feito desde então, Gouvea recorreu à PF.

Veja Também

Comentários