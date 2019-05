Anater terá médico veterinário Ademar Silva Junior como presidente

Da redação, com informações do MAPA

Ministra dá posse ao novo presidente da Anater, Ademar Silva Júnior, e ao novo diretor-executivo, Benjamin Maranhão - [Foto: Ascom Anater]

O médico veterinário Ademar Silva Junior é o novo presidente da Agência Nacional de Assistência Técnica Extensão Rural (Anater). Segundo o Ministério da Agricultura, em nota, Silva Junior foi nomeado na segunda-feira, 29, pelo presidente Jair Bolsonaro, e empossado na manhã desta terça-feira, 30, pela ministra Tereza Cristina.

“Sempre trabalhei no serviço social autônomo, o sistema S, e essa experiência será de grande valia para trabalhar, junto com a equipe, para transformar a Anater na nova Anater”, disse ele.

Parceria

Ao apresentar à equipe da Anater o novo presidente, a ministra Tereza Cristina destacou o papel fundamental da agência para a efetivação das políticas públicas para o meio rural. “Na minha visão sobre o que penso sobre a agricultura, o papel fundamental no Ministério da Agricultura será da Anater. É daqui que queremos tirar um legado que espero deixar no Ministério, já que hoje não temos mais essa divisão da agricultura dentro do governo. Vamos ter Agricultura: dos pequenos, dos médios, dos grandes produtores, cada um com suas políticas”, explica.

A ministra Tereza Cristina também ressaltou a importância da assistência técnica para a promoção da qualidade de vida, especialmente dos pequenos produtores. “Vamos trabalhar para que o pequeno produtor possa ter independência, ter o retorno de seu trabalho, ter uma vida melhor, ter dignidade, e, principalmente, trazer o jovem de volta ao campo. Essa é a preocupação que devemos ter na hora de planejar a assistência técnica. Você pode dar crédito, bolsa A, B, C e D, mas sem assistência técnica, pode esquecer, nunca vai tirá-lo da pobreza. Nós temos potencial. E a Anater tem um papel fundamental. Temos muito a fazer juntos. Vamos colocar a Anater no patamar que ela sempre esteve. Contem comigo”, afiançou.

Currículo

Ademar Silva Júnior foi presidente da Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul). É médico veterinário e também atuou como superintendente de Indústria, Comércio e Turismo na época em que Tereza Cristina comandava a Seprotur. Atuou na equipe de transição do governo e ocupava o cargo de assessor especial da ministra até então.

Benjamin Gomes Maranhão Neto foi deputado federal pela Paraíba por três mandatos e prefeito de Araruna. É cirurgião dentista e advogado. Até então, ele ocupava o cargo de diretor do Departamento de Fomento à Inclusão Social e Produtiva Rural da Secretária Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania.

Ademar Silva Júnior será o terceiro presidente da Anater. Criada pela ex-presidente Dilma Rousseff em 2014, foi comandada por Paulo Guilherme Cabral e Valmisoney Moreira Jardim.