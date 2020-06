Ampasul doa mil litros de leite para entidades do MS

A ação conta com o apoio dos produtores de algodão ligados a Associação - Foto: Divulgação

No intuito de apoiar e endossar a campanha de doação de produtos lácteos, realizado em Mato Grosso do Sul, em razão da semana sul-mato-grossense do leite, que ocorre de 31 de maio a 07 de junho, a Associação Sul Mato-grossense de Produtores de Algodão (Ampasul), doou mil litros de leite, que serão entregues a várias entidades nos principais municípios produtores de algodão do Estado. A ação conta com o apoio dos produtores de algodão ligados a Associação.

"Sabemos da importância da solidariedade e da empatia, ainda mais nesses momentos de crise, mais do que nunca, precisamos estar unidos. A Ampasul se coloca à disposição no que estiver ao nosso alcance, para ajudar todas boas iniciativas, que visam contribuir com a população e enfretamento da pandemia. Esperamos que essa corrente do bem se propague por todo Estado", explica o presidente da Ampasul, Walter Schlatter.

Além da doação de leite, a Associação, junto com os cotonicultores, já havia doado equipamentos para proteção dos profissionais de saúde e respiradores para os hospitais de Costa Rica e Chapadão do Sul.

Semana do Leite

A tradicional Semana Sul Mato Grossense do Leite, é realizada anualmente em Mato Grosso do Sul, coincidindo com o Dia Mundial do Leite que é comemorado em 01 de junho de cada ano. O evento conta com a realização de diversas ações, como a campanha de incentivo ao consumo do leite e derivados e a doação de produtos lácteos. Este ano, a atividade ganhou novo formato devido a Pandemia da Covid-19 e terá atividades virtuais.

Para fazer sua doação e conferir a programação, acesse o site da Semagro.