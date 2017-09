Boletim divulgado pela Famasul que revela alta na arroba do boi é destaque do MS no Campo

Boletim divulgado pela Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul) revelou alta de 16% no preço da arroba do boi. O índice considerado positivo pelos especialistas é reflexo de medidas de incentivo para o setor da carne como a alíquota do “boi em pé” – que foi reduziu de 12% para 7% o transporte do boi gordo nos últimos três meses. A medida foi adotada pelo Governo do Estado a pedido das entidades do setor pecuário. O assunto está entre os destaques do “MS no Campo” desta semana.

O programa de rádio voltado aos empresários e trabalhadores do agronegócio, também vai abordar a inspeção dos alimentos de origem animal (carne, leite, pescado, mel e cera de abelha, ovos e seus derivados) para a garantia de um produto saudável. A Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) auxilia os produtores na obtenção do selo para comercialização desses alimentos em âmbito municipal.

O “MS no Campo” traz ainda, a previsão do tempo para a cultura dos grãos; dicas de segurança em áreas rurais, com a delegada da Polícia Civil, Sidnéia Tobias; os detalhes da Feira Agropecuária do Pantanal (Feipan), que será realizada de 20 a 24 de setembro, em Corumbá; agenda rural, entre outros assuntos.

O programa é semanalmente distribuído para as emissoras de rádio parceiras, além de ser disponibilizado para download no portal oficial de notícias do Governo, o Portal MS. As emissoras têm a possibilidade de veicular no horário desejado, de acordo com pesquisas locais de audiência.

A produção é das jornalistas Lívia Machado e Katiuscia Fernandes, com edição de Fernando Blank, e conta com apoio do Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), da Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), ligadas à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

Ouça e confira o conteúdo do programa “MS no Campo“.

