Agropecuária registra o 2º maior saldo de geração de empregos em MS

Foram gerados pela agropecuária 10,6 mil admissões de empregados

Balanço da geração de empregos no setor produtivo, em relação aos três primeiros meses de 2019, aponta que de janeiro a março deste ano, foram gerados pela agropecuária 10,6 mil admissões de empregados, com isso, descontando os desligamentos, foi registrado um saldo positivo de 1,5 mil postos. As informações são do MTE – Ministério do Trabalho e Emprego.

Para o presidente do Sistema Famasul, Mauricio Saito, as informações do Caged mostram cenário empregador do agro no estado. “A agropecuária só ficou atrás da área de Serviços, isso mostra o meio rural como celeiro de oportunidades. Porém, mais do que isso, a tecnologia empregada no Agro tem exigido trabalhadores capacitados e atualizados, formando um campo para quem está estudando ou quer seguir uma carreira promissora”.

Dentro da análise de Saito, o Senar/MS tem atuado de forma efetiva no avanço das capacitações. “Em apenas 3 meses, o Senar/MS capacitou mais de 10 mil pessoas”, afirmou o presidente da Famasul.