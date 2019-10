Agropecuária deve trazer renda de R$ 31,6 bilhões ao Estado neste ano

De acordo com o levantamento, as lavouras devem ter VBP de R$ 20,3 milhões, puxadas principalmente soja que teve trazer lucros de R$ 9,7 bilhões aos produtores - Foto: Agência Brasil/Arquivo

A renda agropecuária em Mato Grosso do Sul deverá atingir R$ 31,6 bilhões neste ano. Os dados são do Ministério da Agricultura que divulga o Valor Bruto da Produção (VBP) dos produtos agropecuários.

De acordo com o levantamento, as lavouras devem ter VBP de R$ 20,3 milhões, puxadas principalmente soja que teve trazer lucros de R$ 9,7 bilhões aos produtores, seguida pelo milho com renda estimada de R$ 4,6 bilhões e ainda a cana-de-açúcar com R$ 4,4 bilhões.

Já a pecuária deve ter rendimento de R$ 11,3 bilhões neste ano com R$ 8,3 bilhões de VPB na bovinocultura e R$ 2 bilhões da avicultura estadual.

Crescimento

Na semana passada, o Censo Agropecuário do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) confirmou o avanço da atividade no Estado. O censo visitou 71,2 mil estabelecimentos agropecuários em Mato Grosso do Sul, em 2017, cobrindo uma área de 30,5 milhões de hectares.

Entre os dados destacados sobre Mato Grosso do Sul, que tem 85,54% de sua área ocupada por estabelecimentos agropecuários - sendo 69,20% de estabelecimentos com menos de 100 hectares e 9,62% com mais de mil hectares – foi observado um aumento de 862% na área de florestas plantadas em detrimento aos números do último Censo realizado em 2006, sendo o eucalipto a principal variedade cultivada.

Segundo o secretário Jaime Verruck, da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), “esse movimento já era esperado uma vez que os investimentos em papel e celulose na costa leste do Estado desde 2006 (último censo realizado) foram significativos, chegando à faixa de vários bilhões de reais”.

Nos desdobramentos dos números da Silvicultura no País, dois municípios sul-mato-grossenses ocupam a 1ª e 2ª posição em número de pés de eucalipto existentes. Três Lagoas, a 1ª, tem 282.475 árvores e Ribas do Rio Pardo, a 2ª, tem 214.042. Neste ranking ainda aparecem Água Clara com 111.509 pés ocupando a 8ª posição e o município de Selvíria, que com uma plantação de 93.511 pés ficou na 11ª posição.

Quanto à pecuária, no comparativo de efetivos para bovinos, suínos e frangos, em relação ao senso de 2006, foi identificada uma redução de 5,57% de bovinos no Estado - que passou de 20.634.817 para 19.485.201 - aumento de 62,10% de suínos - que passou de 864.317 para 1.404.034 - e aumento de 14,07% de frangos – que passou de 24.768.000 para 28.252.765. Sobre o rebanho bovino, o município de Corumbá aparece em 1º lugar no Brasil com maior número de cabeças: 1.927.022. As informações mostram a força do agronegócio sul-mato-grossense no cenário nacional, setor que cada vez mais vem ditando o ritmo de desenvolvimento do país.