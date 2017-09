Agroescola oferece oportunidade para estudantes com formação técnica em agropecuária, zootecnia e agricultura

Estudantes de nível médio com formação técnica em agropecuária, zootecnia e agricultura do Estado de Mato Grosso do Sul, já podem contar com 12 vagas para o curso de especialização em bovinocultura de corte. Esta semana abrem as inscrições da Agroescola em Campo Grande, bem como a publicação do edital no site da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (fundect) www.fundect.ms.gov.br, uma das parceiras do Programa desenvolvido pela Embrapa Gado de Corte que conta também com apoio da Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG) e da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

O estudante inscrito deverá passar por um processo seletivo que inclui provas de redação, língua portuguesa e conhecimentos específicos, além de entrevista. A bolsa, financiada pela Fundect, é no valor de R$ 1.300/mês. A escola está localizada nas dependências da Embrapa Gado de Corte de Campo Grande (MS), uma das Unidades da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) onde as aulas serão ministradas pelos pesquisadores da instituição.



O curso está dividido em cinco módulos totalizando 1.600 horas aulas. O início previsto das aulas é 1º de fevereiro de 2018. Os módulos são:

I- Especialização Profissional Técnica em Melhoramento Animal- com os blocos temáticos: Melhoramento Animal, Reprodução e o Curso de Inseminação Artificial realizado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR/MS.

II- Especialização Profissional Técnica em Sanidade Animal- com os blocos temáticos: Controle Estratégico de Endoparasitas, Controle Estratégico de Ectoparasitas e Manejo Sanitário com cursos oferecidos pela Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal-IAGRO.

III- Especialização Profissional Técnica em Forragicultura e Manejo de Pastagem – com os blocos temáticos: Formação, Recuperação e Manejo de Pastagem, Integração Lavoura Pecuária Floresta e Sistemas Silvipastoris.

IV- Especialização Profissional Técnica em Sistemas de Produção – com os blocos temáticos: Boas Práticas Agropecuárias BPA, Valor Nutricional dos Alimentos, Avaliação e Tipificação de Carcaças Bovinas, Sistema de Identificação e Rastreamento de bovinos.

V- Especialização Profissional Técnica em Ovinocultura com bloco temático: Manejo básico em Ovinos.

A iniciativa do Programa visa capacitar, formar multiplicadores e transferir tecnologias em pecuária de corte. O curso com duração de um ano é dirigido para estudantes da capital e do interior de Mato Grosso Do Sul que durante o período das aulas deverá residir em Campo Grande, não acumular bolsa com outras agências nacionais ou estrangeiras, ou também de organismos internacionais, além de outras exigências descritas no edital.

Até o dia 21 deste mês de setembro, a equipe da área de Transferência de Tecnologia da Embrapa se dedica em divulgar o Programa em escolas agrícolas da capital e do interior. Os divulgadores apresentam as diversas possibilidades de atuação na área, o conteúdo do curso, repassam informações sobre a Embrapa no contexto nacional e local de suas pesquisas e inovações tecnológicas desenvolvidas.

A Agroescola funciona desde 2012 e até este ano de 2017 formou 63 especialistas, destes, mais de 40% estão atuando na área, 40% ingressaram na universidade,10% trabalham com os negócios da família e cerca de 6% se preparam para entrar na universidade.

Além do portal da Fundect o edital poderá ser visto no site da Embrapa no www.embrapa.br/gado-de-corte, ainda esta semana. Informações adicionais podem ser obtidas pelos telefones (67) 3368-2209 e (67) 3368-2141. As inscrições só poderão ser feitas eletronicamente no site da Fundect.

Veja Também

Comentários