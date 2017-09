OUÇA AQUI

Mato Grosso do Sul agora faz parte do Plano Agro Mais, criado com o objetivo de incentivar a competitividade do agronegócio brasileiro. A iniciativa é do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

De acordo com o governador Reinaldo Azambuja, a partir da adesão, o próximo passo será o diálogo com os produtores para traçar estratégias de desenvolvimento do setor rural.

Conforme as avaliações do Agro Mais, no cenário nacional foram identificados centenas de pontos que impediam o desenvolvimento eficiente do agronegócio, entre eles a burocracia. A intenção é superar os obstáculos enfrentados pela classe produtiva e elevar, conforme estimativas do Ministério da Agricultura, a participação dos produtos brasileiros no mercado internacional de 7% para 10% nos próximos cinco anos.

O governador Reinaldo Azambuja destacou que várias medidas já foram implementadas facilitar a vida do produtor sul-mato-grossense. Citou como exemplo ações adotadas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), que reduziu o tempo para a abertura de empresas. Hoje, esse procedimento leva em média sete dias.

O Plano Agro Mais está fundamentado em ações simples, dentro do princípio de levantar onde o poder público prejudica a atividade, e eliminar os entraves existentes. O lançamento foi realizado em Campo Grande, com a presença do ministro Blairo Maggi.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

