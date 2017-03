Agricultura familiar: Três Lagoas recebe investimento estadual em patrulha mecanizada

Campo Grande (MS) – Cerca de 300 famílias de agricultores de Três Lagoas terão reforço na produtividade com a chegada de uma nova patrulha mecanizada avaliada em R$ 161.239,00. O equipamento é composto de um trator agrícola 4×4, potência de 85 cavalos, uma grade aradora e outra niveladora, um roto distribuidor de calcário e uma pá carregadeira.

A entrega de todo o maquinário aconteceu, nessa quarta-feira (29), como parte da programação do evento “Três Lagoas Florestal”, no Arena Mix onde também houve a assinatura da ordem de serviço para construção imediata do Hospital Regional de Três Lagoas.

O repasse das chaves, inclusive, deixou um ar de otimismo entre os pequenos produtores rurais. “A gente fica feliz, porque conseguir uma máquina por conta própria é muito difícil. O valor é alto. A gente já tem um trator que nos presta atendimento pela prefeitura. Então, se antes a gente tinha que se revezar com uma máquina, agora, são duas. O atendimento deverá ser mais rápido”, afirmou o agricultor Pedro Coelho, presidente da Associação de Atividades Agrícolas e Pluriativas de Três Lagoas (Agrip).

Três Lagoas conta com quatro assentamentos (Pontal do Faia, Vinte de Março, Paulistinha e Palmeiras) e produtores tradicionais do Cinturão Verde e região. “Nós, do Cinturão Verde, já estamos com um projeto com a Agraer para compra de uma área de 18 alqueires na estância Santo Antônio. Esse trator é um reforço para a agricultura familiar do município, porque estamos trabalhando cada dia mais”, contou o produtor.

Segundo o produtor Pedro Coelho, a compra das terras foi feita pelo Crédito Fundiário e deverá beneficiar seis famílias. “O projeto só está aguardando assinatura. Conseguimos comprar a área pelo valor de R$ 288 mil, com o apoio da Agraer. Tudo está sendo feito junto da servidora [da Agraer] Tânia Regina Minussi. Ela e sua equipe tem nos dado um ótimo atendimento. O projeto só está aguardando a assinatura. O sorteio dos lotes já foi feito e cada família ficará com três alqueires de terra”.

O objetivo da Agrip junto a Agraer é incentivar as famílias na produção de frutas e legumes. “A assistência técnica será feita toda pela Agraer. A gente já entrega alimentos para a merenda escolar pelo Pnae [Programa Nacional de Agricultura Familiar]. Daí a nossa ideia é cultivar abacaxi, mamão, banana, poncã, alface, couve, berinjela, abóbora, jiló, entre outros alimentos. A gente já usa o trator mais antigo, temos até o nosso tratorista. Esse trator novo vem pra prefeitura e ajuda todos nós”, disse Pedro Coelho.

Convênio

Atento as necessidades da agricultura familiar, principalmente, diante da atual situação econômica nacional, o chefe do Executivo Estadual, Reinaldo Azambuja, reafirmou o compromisso em sua gestão com o homem e a mulher do campo. “Entregar esta patrulha mecanizada representa dar o atendimento ao pequeno produtor rural, que precisa de apoio da prefeitura e do governo do Estado. Como esta máquina, outras muitas serão destinadas aos agricultores familiares de Mato Grosso do Sul”, garantiu.

O equipamento de Três Lagoas foi adquirido através de uma emenda parlamentar entre o ex-senador Ruben Figueiró e o então, deputado federal e, hoje, governador do Estado, Reinaldo Azambuja. “A licitação foi realizada pela Agraer para compra de todo o maquinário. Uma patrulha já foi entregue em Guia Lopes da Laguna. Agora, Três Lagoas é contemplada e a tendência é ir repassando para outras prefeituras e associações de agricultores. Isso tudo graças ao trabalho em conjunto: Governo, por meio da Agraer, e Assembleia Legislativa”, disse o diretor presidente da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural, Enelvo Felini.

“Três Lagoas vem, nos últimos dez anos, crescendo. Somos a capital da Costa Leste do Mato Grosso do Sul. Sem dúvida, este é um momento para fomentarmos a agricultura familiar do município. Se as chaves chegaram até as nossas mãos, hoje, é porque houve esforços”, justificou o prefeito Ângelo Guerreiro.

Entre as autoridades presentes estiveram os secretários de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli; de Saúde, Nelson Tavares; e de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck. Além dos deputados estaduais Eduardo Rocha, Márcio Fernandes, Coronel Davi e Herculano Borges, o secretário Municipal de Agricultura, Celso Yamaguti, vereadores e prefeitos das cidades de Aparecida do Taboado (Robinho Samara), Brasilândia (Antônio de Padhua), Inocência (José Arnaldo de Melo) e Ribas do Rio Pardo (Paulo Tucura).

Aline Lira – Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer)

Foto: Chico Ribeiro

