Agricultura Familiar de Terenos vive um novo tempo com obras na Feira do produtor

Vereadores, produtores, servidores da Prefeitura, e membros das equipes da Semagro e da Agraer participaram do ato que marca, segundo os feirantes, um novo tempo para a agricultura familiar daquele município. - (Foto: Divulgação)

O primeiro dia da jovem agricultora familiar Juliana Ferreira de Souza, do Assentamento São Pedro, na Feira do Produtor de Terenos foi marcada pela entrega de uma estrutura que ela deve compartilhar com outras 16 famílias, sem precisar montar ou desmontar a estrutura.

Abobrinha, quiabo, e alguns outros produtos que trouxe junto com seus pais para o local na manhã desta segunda-feira foram adquiridos, em boa parte, pelos participantes do ato de entrega da estrutura, que conta com agua e luz, e banheiros, tudo novinho.

A alegria da jovem, se misturava a de outros feirantes, já mais experientes, e do Prefeito Donizete Barraco, que junto da primeira dama, agradeceram o empenho das equipes da Semagro e Agraer que segundo seu depoimento, sempre honraram o Governo do Estado nas ações realizadas em parceria com o município.

O Presidente da Associação de Feirantes de Terenos, Antenor Correa da Silva, falou em nome dos colegas para agradecer, aproveitando a oportunidade para pedir atenção especial a possibilidade da construção de uma cobertura no espaço de circulação da feira.

O Secretário Ricardo Senna, da Semagro, fez questão de reforçar o compromisso do Governador Reinaldo Azambuja com a agricultura familiar. Ele contou que são dez centro de distribuição a serem entregues pelo Governo do Estado, ao mesmo tempo em que lembrou que o investimento é resultado de uma parceria do Deputado Federal Vander Loubert e o ex Deputado Federal Zeca do PT.

Vereadores, produtores, servidores da Prefeitura, e membros das equipes da Semagro e da Agraer participaram do ato que marca, segundo os feirantes, um novo tempo para a agricultura familiar daquele município.