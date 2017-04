Agricultores terão acesso a dicas sobre plantio de hortaliças na 53ª Expoagro

O agricultor que participar da 53ª Expoagro, em Dourados, terá acesso a uma mostra com tecnologias voltadas para a horticultura. O cultivo de hortaliças, preparo de insumos, processos de colheita, higienização, entre outros assuntos, estarão a disposição dos participantes durante toda a feira, que contará também com Dia de Campo, com o objetivo de levar novas técnicas agrícolas aos produtores, aliando produtividade e rentabilidade.

Para que a mostra seja realizada, uma horta começou a ser plantada em agosto do ano passado, depois da reativação do Projeto Fazendinha - criado para capacitar trabalhadores rurais e pequenos produtores rurais, por meio de cursos de qualificação, viabilizando a produção e renda, entre outros objetivos. Entre as espécies plantadas, estão alface, cheiro verde, rúcula, brócolis, couve, pimentão, entre outros.

“A horta estará aberta para visitação durante todos os dias de feira. Vamos mostrar, também, o sistema hidropônico, para fomentar essa tecnologia ao produtor em uma pequena área e que não necessita de muita mão de obra para sua produção”, comenta Carlos Flores, coordenador técnico do Sindicato Rural de Dourados, instituição que está promovendo a Expoagro no município.

Pequenos agricultores que tiverem dúvidas sobre plantio, colheita, entre outros assuntos, também poderão contar com consultores do Senar MS e Agraer, que estarão a disposição dos participantes durante os dias de exposição, prestando esclarecimentos e treinamentos gratuitos.

A 53ª Expoagro será realizada de 12 a 21 de maio, no Parque de Exposições João Humberto de Carvalho, localizado na rua Valério Fabiano, 100, Jardim Alhambra, Dourados-MS. Outras informações também podem ser obtidas pelo site http://www.sindicatoruraldedourados.com.br/.

Sobre a Expoagro

A Expoagro é uma tradicional feira agropecuária, realizada anualmente pelo Sindicato Rural de Dourados. Em sua 53ª edição, o evento traz ao público as últimas novidades do mercado agrícola e pecuário, exposições, leilões, shows musicais, entre outras atrações. O evento é organizado pela Sato Comunicação e conta com o apoio do Sistema Famasul, OCB-MS, Prefeitura Municipal de Dourados, Unigran e UEMS.

Veja Também

Comentários