Agricultores serão muito beneficiados por nosso acordo com a China, diz Trump

Em novos comentários em sua conta no Twitter, o presidente americano, Donald Trump, afirmou que os "agricultores serão GRANDES beneficiários de nosso acordo com a China". Segundo ele, o país "pretende começar a comprar produtos agrícolas imediatamente".

Trump acrescentou ainda, na rede social, que os Estados Unidos fazem "os melhores e mais limpos produtos no mundo, e é isso que a China quer".

Depois da reunião entre Trump e o presidente chinês, Xi Jinping, na cúpula do G20, no último fim de semana, as lideranças concordaram em cessar as tensões comerciais por 90 dias, enquanto Xi prometeu a retomada imediata das compras de produtos agrícolas americanos.