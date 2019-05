Agricultores familiares de Caracol são contemplados com a entrega de patrulha mecanizada

Agricultores familiares da Associação de Moradores do Alto Caracol, receberam na última semana uma patrulha mecanizada - (Foto: Divulgação)

Agricultores familiares da Associação de Moradores do Alto Caracol, receberam na última semana, uma patrulha mecanizada, fruto de um convênio com o governo federal no valor de R$ 128.423,00.

O diretor-presidente da Agraer/MS, André Nogueira fez a entrega durante as comemoraçaões do aniversário de emancipação política do município.

Eduardo Afonso de Oliveira, presidente da Associação agradeceu o empenho da Agraer e do Governo do Estado.

A patrulha mecanizada conta com um distribuidor de calcário, uma grade aradora, grade niveladora, rotoencanteirador e um trator agrícola.

