Agraer realiza 1º Festival Gastronômico da Agricultura Familiar

Campo Grande (MS) – A produção de hortifruti é uma das bases da economia seguida do bovino leiteiro no município de Dourados. O acompanhamento às associações locais tem demonstrado que a população douradense não tem ideia de como esse segmento impulsiona a economia local. Com base nisso, a Agraer resolveu promover, no sábado (16.9), das 9h às 12h, a primeira edição do “Festival Gastronômico da Agricultura Familiar”. Evento que será realizado na sede da Agência, situada na Rua João Candido Câmara, n.º 135.

No município, a Agraer tem prestado atendimento para a agricultura familiar tradicional e assentada. “As feiras locais sendo agroecológica ou não, mostram que a venda direta de sua produção tem demonstrado e valorizado o agricultor familiar que é o responsável pela produção de alimentos em Dourados e região”, informa a gestora sócio organizacional rural da Agência, Denise Padovan.

“É um trabalho pensando para valorizar o rural e seus atores de destaque na construção de uma relação que estreite os laços entre o rural e o urbano. A ideia é mostrar para o urbano os sabores do rural”, afirma Denise. O trabalho é fruto de várias visitas feitas em diferentes comunidades rurais de Dourados. No cardápio será rico com variedades em produtos e sabores para agradar diferentes tipos de paladares.

Quem for conferir o evento poderá provar caldo de cana-de-açúcar orgânico (certificado), salada orgânica no pote, espetinho com mandioca, arroz carreteiro, porção de tilápia, salgados variados, tapioca de diversos sabores, pamonha, Sucos naturais, doces de leite e de frutas, bolo de pote, pães, cucas, biscoitos, entre outros produtos de da agricultura familiar. Haverá também exposição de artesanato.

Aline Lira, Assessoria de Comunicação Agraer.

Veja Também

Comentários