Dourados (MS) – A Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) promove ciclo de palestra durante a 55ª Expoagro. Nesta edição, técnicos e especialistas da Agraer vão dividir conhecimento e técnicas com objetivo de capacitar o pequeno e médio produtor.

Nesta segunda- feira (13.05), o tema “Elaboração de Mapas Para Agricultura de Precisão” abriu a semana. Douglas Pellin explicou como é feita a coleta de solo na metodologia da agricultura de precisão, como transferir essa amostra para o computador junto com a análise de solo para, a partir dos dados, gerar mapas de fertilidade do solo com o número de nutrientes que existe na área coletada. A partir desses mapas de fertilidade são elaborados os planos de recomendação da taxa variável dos nutrientes e adubos formulados. Com isso o produtor consegue racionalizar o número de insumos de fertilizantes e corretivos usados na propriedade.

Programação da semana

Dia 14 às 8h: Palestra sobre a Importância das Abelhas na Polinização.

Palestrante: Joselina Maria de Oliveira.

Dia 15 às 8h: Palestra sobre Plantas Alimentícias não convencionais.

Palestrante: Inês Monteiro Ortega.

Dia 16 às 13h: Seminário da Agricultura (Cenário e desafios da agricultura familiar, associativismo e cooperativismo).

Comandado por Carlos Bianci.

15h: Debate.

Dia 17 às 8h: Processamento de Peixe.

Palestrante: Angela Dulce Cavenaghi Altemio.

As palestras são gratuitas e vagas são limitadas. Para informações e inscrições os interessados devem ligar no telefone (67) 3423-1331.

Lívia Miranda – Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro)

Foto: Néia Macedo