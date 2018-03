Agraer passa a ter serviços itinerantes pelo Estado

Tudo para oferecer ao público, em especial às pessoas que residem nas áreas rurais do Estado, uma melhor qualidade dos serviços prestados pela Agência e conforto nos atendimentos - Fotos: Néia Maceno (Agraer) e Silvio Santana (Incra/MS)

A partir de agora a Agência de Desenvolvimento Agrário Extensão Rural (Agraer) passa a contar com duas unidades móveis na área de crédito fundiário e de regularização fundiária e cartografia graças à chegada de duas vans tipo furgão e equipamentos avaliados em R$ 582.920,00.

Equipadas com mobílias e modernos aparelhos de informática, cada automóvel é um miniescritório que conta ainda com sistema de ar-condicionado e gerador de energia. Tudo para oferecer ao público, em especial às pessoas que residem nas áreas rurais do Estado, uma melhor qualidade dos serviços prestados pela Agência e conforto nos atendimentos.

As chaves das duas vans foram repassadas, nessa quarta-feira (28), ao diretor-presidente da Agraer, André Nogueira, durante a reunião técnica do Conselho Estadual do Desenvolvimento Rural Sustentável, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, no Parque dos Poderes. Encontro que reuniu autoridades municipais de todo o Estado para tratar assuntos ligados à agricultura familiar.

“Um veículo ficará sob a gestão da equipe do Crédito Fundiário e a outra estará com a Gerência de Regularização Fundiária e Cartografia, e ambos servirão como atendimento itinerante da Agraer. Vai ser possível oferecer serviços da Agraer como se as pessoas estivessem em um de nossos escritórios”, explica André Nogueira.

Para o dirigente da Agraer a aquisição dos dois veículos é mais um importante avanço nos serviços topográficos e de agricultura familiar prestado pela atual gestão estadual. “O setor agrícola e, em especial, no nosso caso a agricultura familiar, estão dentro das diretrizes de gestão do governador Reinaldo Azambuja. Os veículos vieram de boas parcerias e convênios firmados com o apoio da Semagro [Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar] para que a Agraer possa dar bom atendimento ao produtor rural”, afirma.

Rota traçada

E, já há um direcionamento de atividades para cada um dos dois veículos e seus respectivos equipamentos. A van repassada à Unidade Técnica Estadual (UTE/Agraer), do Programa Nacional de Crédito Fundiário, por exemplo, terá a missão de atender os agricultores familiares dentro das unidades produtivas, sítios, ou na sede das associações.

“Vai dar para organizar documentos, lançar no sistema de informações do PNCF, realizar consultas, tirar cópias de documentos, realizar emissão de DAPs, dar andamento nos processos de vistorias e avaliações dos imóveis pretendidos para o financiamento, entre muitos outros serviços prestados pela Agraer”, informa.

Já o automóvel da GRF – Gerência de Regularização Fundiária será usado para levantamentos topográficos, perícias judiciais, vistorias de ocupação dos assentamentos, georeferrenciamento das áreas dos assentamentos pertencentes ao Estado para entrega de títulos, demarcações, e até suporte em treinamentos e cursos de campo.

“Junto com as vans foram adquiridos também equipamentos de alta tecnologia para estudos topográficos. Nós estamos muitos felizes com a chegada de todo esse equipamento porque vai dar melhor condição de trabalho aos nossos servidores e ao mesmo tempo facilitará a vida do cidadão da zona rural”, enfatiza o diretor-presidente.

A solenidade de repasse das chaves contou ainda com a participação do secretário-adjunto da Semagro, Ricardo Senna, do deputado estadual Enelvo Felini, do assessor e do engenheiro agrônomo do Incra/MS, respectivamente, Washington Willeman e Reider Benevides.