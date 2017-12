Agraer inaugura unidade de atendimento no distrito de Anhanduí neste sábado

A cerimônia será promovida neste sábado (9), às 9h, na rua Torpedo, 2000, em Anhanduí, com a presença do diretor-presidente da Instituição, André Nogueira. - Foto: Valdenir Rezende / Correio do Estado

Contribuir para o desenvolvimento da agricultura familiar no distrito de Anhanduí, que fica a 50 km de distância da Capital. Esse é um dos objetivos da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) com a inauguração de um posto avançado na região. A cerimônia será promovida neste sábado (9), às 9h, na rua Torpedo, 2000, em Anhanduí, com a presença do diretor-presidente da Instituição, André Nogueira.

O espaço irá funcionar em Anhanduí com a disponibilização dos mesmos tipos de serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater), que são prestados nos escritórios dos 79 municípios do Estado e nos dois outros postos avançados, assentamento Santa Mônica (Terenos) e Itamarati (Ponta Porã).

A implantação do posto avançado está sendo possível por meio de uma parceria firmada entre a Agraer e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e do Agronegócio (Sedesc), órgão vinculado à prefeitura de Campo Grande. “Essa inauguração era um sonho antigo da Agraer que, agora, está se tornando realidade graça a um trabalho em conjunto. Com essa unidade estaremos mais próximos dos agricultores familiares daquela região. Isso possibilita um melhor atendimento às famílias agrícolas de Anhanduí”, afirma.

No Distrito, a unidade da Agraer terá a missão de atender a aproximadamente 800 famílias agrícolas dos assentamentos: Três Corações (Campo Grande), Nazaré e Alambari (Sidrolândia), e Sucesso (Nova Alvorada do Sul). Além de pequenos produtores rurais do entorno que trabalham com leite ou hortifruti.

Trabalho

Um dos principais focos da Agraer é incentivar a produção de qualidade nos sítios e orientar a participação dos agricultores familiares no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) e Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Além de fomentar a autonomia do homem e da mulher do campo de modo que eles possam vender seus produtos no comércio local sem a participação de atravessadores. Prática que permite uma maior renda e qualidade de vida no campo.