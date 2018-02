Agraer e Funai discutem políticas públicas para agricultura familiar nas aldeias

Outro ponto foi a busca por emendas parlamentares que possam fomentar alguns trabalhos da agricultura familiar dentro das aldeias”, informou o dirigente da Agência - Foto: Aline Lira

Em continuidade aos trabalhos do Programa de Apoio às Comunidades Indígenas de Mato Grosso do Sul (Proacin), foi promovida, nesta quinta-feira (1), uma reunião entre servidores da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), Subsecretaria de Políticas Indígenas do Estado e a Fundação Nacional do Índio (Funai).

A reunião foi realizada no gabinete do diretor-presidente da Agraer, André Nogueira. “Estivemos reunidos para falar sobre as atividades deste ano e conversamos com representantes da Funai que quer um parceria para promover mais assistência técnica dentro das aldeias do Estado. Outro ponto foi a busca por emendas parlamentares que possam fomentar alguns trabalhos da agricultura familiar dentro das aldeias”, informou o dirigente da Agência.

Esteve presente no encontro a subsecretária de Políticas Indígenas Silvana Terena, o coordenador regional da Funai, Paulo Rios Júnior, acompanhado pelos servidores João Valdez e os membros da Subsecretaria Danilo de Oliveira, Sidney Albuquerque e Benilda Berijélio e a funcionária da Fetraf, Dilva Ângelo. Além do superintendente da Semagro, Rogério Beretta, a coordenadora do Proacin, Loreta Pereira, e a assistente social da Agência, Aparecida Goretti Bento