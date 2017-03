Agraer e Cecaf avaliam comercialização junto a produtores

O diretor-presidente da Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), Enelvo Felini, recebeu, nesta terça-feira (21), em seu gabinete, o gerente do Centro de Comercialização da Agricultura Familiar (Cecaf), Nei Salviano, acompanhado da produtora quilombola Lucinéia de Jesus, Associação Quilombola Chácara Buriti e da agricultora e representante da Cooplaf (Cooperativa de Leite da Agricultura Familiar), Lucilha Almeida.

O objetivo da reunião foi discutir os trabalhos dentro da Cecaf e a atuação de novos produtores nos boxes, pedras do Centro.

Também esteve presente o gerente da GDA Araquem Midon e a gerente ajunta da GDA Gisele Farias.

De portas abertas

O Centro de Comercialização da Agricultura Familiar (Cecaf) é um armazém de 1.782 metros quadrados de área coberta, construído dentro da Ceasa/MS e tem mais de 96 espaços, pedras, para a comercialização de produtos.

Cada uma dessas pedras pode ser utilizada por agricultores individuais ou aqueles organizados em grupos, como associações ou cooperativas, desde que devidamente cadastrados na Agraer.

O objetivo da criação do Cecaf é viabilizar o comércio da produção dos pequenos produtores rurais de Mato Grosso do Sul, fazendo com que os agricultores exerçam a venda direta dos seus produtos ao consumidor final, evitando assim o uso de atravessadores nas negociações com os consumidores. “A proposta é que o produtor tenha acesso direto à clientela. Isso gera mais renda e desenvolvimento as famílias agrícolas e, consequentemente, desenvolvimento no meio rural do Estado”, afirma Felini.

Os pequenos produtores rurais interessados em atuarem dentro da Cecaf devem procurar uma das unidades da Agraer, em todo o Estado, ou a Ceasa, em Campo Grande.

