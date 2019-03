Aftosa: Iagro alerta pecuaristas para mudanças na vacinação da etapa de maio

O diretor-presidente da Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal), Luciano Chiochetta - (Foto: Divulgação/Kelly Ventorim)

A Agência Estadual de Defesa Sanitária e Animal (IAGRO) já iniciou os preparativos para a próxima campanha de vacinação contra a febre aftosa, a ser realizada no período de 1º a 31 de maio deste ano. A informação foi dada hoje (25/3) pelo Diretor presidente Luciano Chiochetta, acrescentando que os pecuaristas devem estar atentos para importantes mudanças que ocorrerão nesta etapa.

A partir dessa campanha haverá alteração na composição da vacina, que passará de trivalente (vírus A O e C) para bivalente (vírus A e O), e na dosagem da mesma, que passará de 5 ml para 2 ml. Em maio, a imunização abrange todo o rebanho de bovinos e bubalinos.

Conforme explica Luciano, as novas regras seguem o Plano Estratégico 2017-2026 do Programa Nacional de Febre Aftosa (PNEFA) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Mapa, e ainda a Instrução Normativa Mapa nº 11 de 22 de janeiro de 2018.

Os produtores rurais e as revendas agropecuárias devem observar as mudanças, especialmente no que tange à aquisição e aplicação das vacinas.

As novas medidas atendem as estratégias para a retirada da vacinação contra a febre aftosa, a partir de 2021, conferindo ao Brasil o status de país livre de febre aftosa, sem vacinação, com a erradicação da enfermidade, até 2023.

Cuidados na vacinação

Compre as vacinas somente em lojas registradas.

Verifique se as vacinas estão na temperatura correta (2° C a 8° C).

Para transportá-las, use caixa térmica, coloque três partes de gelo para uma de vacina e lacre.

Mantenha a vacina no gelo até o momento da aplicação. Escolha a hora mais fresca do dia e reúna o gado. Mas lembre-se: só vacine bovinos e búfalos.

Durante a vacinação, mantenha a seringa e as vacinas na caixa térmica e use agulhas novas, adequadas e limpas. A higiene e a limpeza são fundamentais para a boa vacinação.

Agite o frasco antes de usar e aplique a dosagem certa em todos os animais: 2 ml.

O lugar correto de aplicação é a tábua do pescoço, podendo ser no músculo ou embaixo da pele. Aplique com calma.

Não esqueça de preencher a Declaração de Vacinação e entregá-la no Iagro junto com a Nota Fiscal de compra das vacinas.

Texto e fotos: Kelly Ventorim – Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).