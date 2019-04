Ação de rua marca um mês para o início da Campo Grande Expo

Da Redação com Assessoria

A ideia é chamar a atenção dos motoristas e transeuntes para que saibam dos lançamentos de máquinas agrícolas e implementos que integram a programação da feira - Foto: Joe Ledesma

Nesta quinta-feira (25), uma grande ação de rua marca a contagem regressiva para a segunda edição da Campo Grande Expo. Faltando praticamente um mês para o evento, tudo pronto para receber cerca de 15 mil visitantes esperados durante os cinco dias da feira.

Para marcar a data, uma ação simultânea marcada para quinta-feira (25), a partir das 17h, vai reunir em três pontos diferentes da cidade os parceiros da feira. São eles: Avenida Via Park com a Avenida Mato Grosso; Avenida Afonso Pena, em frente ao Shopping Campo Grande; e Avenida Coronel Antonino, 3820.

Neste último ponto, os tratores estarão expostos no canteiro para chamar a atenção para as novidades que marcarão presença no evento. A ideia é chamar a atenção dos motoristas e transeuntes para que saibam dos lançamentos de máquinas agrícolas e implementos que integram a programação da feira.