Abertura Nacional da Colheita de Soja 2016/2017 começa nesta quarta

A Abertura Nacional da Colheita da Soja – Safra 2016/2017, chega pela primeira vez ao Mato Grosso do Sul nesta quarta e quinta-feira, 25 e 26 de janeiro, com sete palestras com especialistas renomados no País.

O evento acontece na Fazenda Agropastoril Jotabasso, em Ponta Porã (MS), segunda maior cidade produtora da oleaginosa do estado, e é uma realização da Aprosoja/MS (Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul). O local abrigará ampla estrutura, inclusive com transmissão ao vivo da programação pelo Canal Rural e participação de apresentadores da emissora. Haverá ainda espaço para alimentação e stands de empresas parceiras.

Palestras

A programação de palestras inicia na quarta-feira (25), às 10h (horário de Brasília), com bate-papo com representantes da Jotabasso sobre gestão e produção agrícola, além de visita técnica antes disso, a partir das 8h40. A segunda palestra, às 11h, será ministrada pelo entomologista da Monsanto, Renato Carvalho, que abordará o tema “Perspectivas tecnológicas para controle de insetos e boas práticas”.

Ainda na quarta-feira, no período da tarde, serão realizadas duas palestras. Às 14h30 com Marcelo Batistela, diretor de marketing da Basf, que falará sobre desafios e oportunidades para o manejo da cultura da soja e, às 15h30, com o especialista agronômico Antônio Saraiva Junior, da Yara, que tratará sobre o manejo nutricional para a expressão do máximo potencial produtivo na cultura da soja.

Último dia

Na quinta-feira (26), às 9h (horário de Brasília), o conhecimento será compartilhado por Marcelo Gravina, do Conselho de Informações sobre Biotecnologia, falará sobre os desafios dessa área na safra 2016/2017.

Logo em seguida, às 9h20, Evaristo de Miranda, o coordenador do GITE (Grupo de Inteligência Territorial Estratégica), da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), ministrará a palestra: “Uso e Ocupação da Terra no Brasil e a sustentabilidade agrícola do país comparado a outros players agrícolas mundiais”.

Para finalizar a programação de palestras, o consultor econômico especialista em agribusiness, Flávio França Junior, tratará sobre os desafios e perspectivas do final da safra 2016/2017. Depois disso, o público participa da solenidade de abertura da colheita, que está agendada para as 11h (horário de Brasília).

Inscrições gratuitas

Para participar, basta inscrever-se gratuitamente no site: www.projetosojabrasil.com.br. A Jotabasso fica distante cerca de 25 quilômetros do Centro de Ponta Porã (MS). Outras informações podem ser obtidas no site: www.aprosojams.org.br.

A abertura nacional da colheita da soja acontece anualmente e, nesta edição, é uma parceria da Aprosoja Brasil (Associação dos Produtores de Soja do Brasil), Canal Rural, Senar/MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), Famasul (Federação de Agricultura e Pecuária de MS) e Aprosoja/MS (Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul).

Veja Também

Comentários