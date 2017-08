Abertura da Expo MS será marcada pr lançamento de parceria

O cavalo crioulo tem crescido e se destacado no Estado nos últimos anos e a Acrissul atendeu o pedido do núcleo em ceder em comodato o terreno onde será sua sede / Divulgação

A Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul) lançará, numa parceria com o Núcleo do Cavalo Crioulo de Mato Grosso do Sul, a pedra fundamental da sua sede dentro do Parque de Exposições Laucídio Coelho no dia 23 deste mês, durante a abertura da Expo MS Rural, que acontece até o dia 10 de setembro.

O cavalo crioulo tem crescido e se destacado no Estado nos últimos anos e a Acrissul atendeu o pedido do núcleo em ceder em comodato o terreno onde será sua sede. Proporcionalmente entre equinos, a raça crioula é a que mais cresce no Brasil.

O projeto arquitetônico da sede já está pronto e foi apresentado ao presidente Jonatan Pereira Barbosa no final de julho. Os associados terão um lugar moderno e confortável para reuniões, confraternizações e diversos eventos do Núcleo.

Para o presidente da Acrissul, trazer os equinos para dentro do Parque Laucídio Coelho é muito importante. "Nós incentivamos todas as raças a montar sua sede aqui. Queremos que o parque seja o local de encontro de criadores e estamos aqui para ajudar no que for preciso na organização de núcleos para que as raças possam continuar a crescer".

Veja Também

Comentários