53ª edição da ExpoAqui é adiada por conta da pandemia

O cancelamento pode resultar na oportunidade de melhorias do espaço físico do Parque - (Foto: Divulgação)

Com a atual situação pandêmica em função ao novo coronavírus (Covid-19), eventos tradicionais do Estado estão sendo suspensos. A ExpoAqui, exposição agropecuária realizada anualmente em Aquidauana, a 140km de Campo Grande, precisou ser cancelada devido as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS). Além disso, segundo a diretoria do Sindicato Rural do município, a falta de previsibilidade em relação a uma retomada segura das atividades, seguida da crise na saúde brasileira, não proporcionou tempo suficiente, nem subsídios para atrair patrocinadores, a fim de organizar um evento de tamanha importância.

Entretanto, o cancelamento pode resultar na oportunidade de melhorias do espaço físico do Parque de Exposições para agosto de 2021, em sua 53º edição. Ainda segundo a Diretoria, o projeto inicial de reforma pretende pintar toda a infraestrutura, cuidar da parte elétrica, bem como o paisagismo, além de modernizar alguns prédios, portanto, tais mudanças necessitam de muito planejamento e recursos. “A ideia é aproveitar que o Parque está fechado para fazer as alterações e reformas. Estamos agora em busca de recursos, que devem ser captados em várias esferas”, como afirmou Tatiana Scaff Telles, Tesoureira do Sindicato.

Levando em consideração o compromisso que o Sindicato Rural possui com a qualidade da Exposição, o mesmo pretende retornar a ativa no próximo ano com várias novidades, tanto sobre a recepção de novas tecnologias, contribuído para bons negócios, quanto ao desenvolvimento econômico da região relacionado ao mercado agro. Afinal, a ExpoAqui foi um sucesso no ano de 2019, chegando a marca de um pouco mais 30 mil pessoas durante os cinco dias de festividade, reunindo também 40 marcas expositoras.

Para mais informações, o contato é pelo telefone (67) 3241-2826