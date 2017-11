Capital sedia 1ª Feira Estadual da Reforma Agrária

Serão três dias de atividades na Praça Ary Coelho, no Centro, com comercialização de produtos e culinária da terra - Agraer

Será realizada em Campo Grande durante os dias 23, 24 e 25 de novembro a 1ª Feira Estadual da Reforma Agrária, organizada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) com apoio do Governo do Estado. Serão três dias de atividades na Praça Ary Coelho, no Centro, com comercialização de produtos e culinária da terra, seminário sobre alimentação saudável, debates sobre agroecologia e apresentações artísticas.

As exposições de produtos da reforma agrária e a comercialização de culinária da terra e de comidas típicas serão feitas durante todos os dias do evento, das 9h às 19h. A abertura oficial está marcada para às 14h da quinta-feira (23), seguida de apresentação do Grupo Sampri, às 18h.

Na sexta-feira (24) as atividades iniciam às 9h no seminário que vai debater a “Reforma agrária popular e o desafio da alimentação saudável”. Às 18h tem show do Dino Rocha e às 19h apresentação de Zé Mulato e Cassiano. No sábado (25.11) haverá atrações culturais de grupos teatrais, com encerramento programado para às 18h com shows musicais.

Entre os apoiadores da 1ª Feira Estadual da Reforma Agrária também estão o Incra, a Prefeitura de Campo Grande, a Fetems e a CUT. A Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) dá assistência técnica para alguns produtores que vão expor na feira.